一只戒指搶盡目光！　梵克雅寶再現霸氣圖章戒

▲模特兒佩戴梵克雅寶最新Perlée diamonds pavé戒指。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）豐富的歷史不斷啟發創作，以金質圓珠勾邊設計著稱的Perlée系列，從1948年一只橢圓輪廓雕琢黃金刻紋線條、搭配微拱表面鋪鑲璀璨美鑽的戒指獲得啟發，推出18K金、玫瑰金與白金材質3款Perlée diamonds pavé戒指，造型令人聯想起圖章戒指。

▲梵克雅寶1948年推出圖章戒指的產品資料卡。



過往圖章戒指是身世顯赫男士重要的配件，逐步從圓形、橢圓形，演變出方形或多邊形，圖案則以家徽為主，顯示佩戴者的地位與身分。而今已成為摩登首飾，單戴一只戒指即深具氣勢，梵克雅寶新作Perlée系列diamonds pavé戒指即有此效果，手工鐫刻金質圓飾圍繞著嵌37顆大小不同、總重約2.28克拉的鑽石，戒環橢圓形刻紋線條也是一大特色，1950至1970年戴曾出現在戒指、耳環、粉盒作品上。

▲梵克雅寶Perlée diamonds pavé戒指白K金款（左起）約670,000元，玫瑰金款約630,000元，黃K金款約630,000元。



▲工匠為Perlée diamonds pavé戒指組裝拱形鑲鑽結構。



以大克拉數寶石為主角的雞尾酒戒，也是單戴就極具分量感的珠寶，Chaumet融入經典元素，為6.52克拉梨形丹泉石L'Epi de Blé de Chaumet戒指點綴鑲鑽的搖擺麥穗圖案，另一款由蜂巢圖案與鑲鑽蜜蜂裝飾的Bee My Love 18K玫瑰金玫瑰榴石雞尾酒戒，也以突出的造型與17克拉主石吸睛。

▲Chaumet L_Epi de Blé de Chaumet 18K白金丹泉石雞尾酒戒（左）未定價，Bee My Love 18K玫瑰金玫瑰榴石雞尾酒戒600,000元。（圖／Chaumet提供）

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