野餐就是要拍美照！擺拍掌握6訣竅　人像、食物都質感爆棚

編輯／JJ

雖然天氣熱到不行，但是陽光明媚的夏日可是最適合「野餐」的季節！除了和朋友開心相聚、一起吃好吃的食物之外，「拍美照」也是野餐最重要的目的之一，要怎麼樣才能拍出好看、質感的野餐美照，其實不論是拍人像還是食物擺拍，都是有些小訣竅的。

【人像篇】

＃側面、背影最唯美

野餐時天氣好拍出來的照片才好看，不過就是因為陽光太刺眼而睜不開眼睛，即使是漂亮的女孩正對鏡頭也會顯得尷尬醜態，所以最無腦的方法就是捕捉側面、背影的畫面，展現自然的舉動，隨便一拍都很唯美，也不用過於在意陽光下難以控制的臉部表情，不過要記得腰桿必須挺直、下巴也要收好才行喔。

▲拍攝側面、背面最唯美。（圖／翻攝自IG@picnic_otd、Pinterest）



＃遠景拍攝

如果周遭的景色很美的話，也應成為野餐擺拍的一部分，別只顧著拍食物與自己，不妨把鏡頭架在遠方，讓畫面一口氣涵蓋所有野餐的要素，看起來壯闊、愜意，也更接近大自然的「野餐」感。

▲遠景拍攝也超有意境。（圖／翻攝自Pinterest）



在 Instagram 查看這則貼文 카페 동명리공간（@space_jeju）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 16 日 下午 10:46 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 신혜숙（@hyesug0504）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 17 日 上午 1:50 張貼

＃俯視視角、善用道具

朋友們一起愜意地躺在草地上是一個非常棒的畫面，不過因為大多數人躺著時很難保持好看的角度，所以想拍攝像這種俯視視角的照片，可以善用手邊的道具來遮住破壞畫面感的好笑表情，這樣的效果非常可愛。

▲利用道具稍微遮住一下臉部較容易拍出滿意的照片。（圖／翻攝自IG@picnic_otd）



在 Instagram 查看這則貼文 《그날의피크닉》（@picnic_otd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 7 日 上午 7:15 張貼

【食物篇】

＃杯盤餐具超重要，包裝紙盒OK、塑膠袋／容器NG

野餐時食物要拍起來要美觀，除了盡量帶些外觀完整漂亮的食物，像是水果、麵包、飲料、三明治⋯⋯，也端看盛裝的器具，皺皺的塑膠袋、超市食物的反光透明塑膠盒都超扣分，會凸顯出廉價感，最好的方法是自備漂亮的餐瓷、餐具、野餐風格的竹編、藤編容器，或是挑選有著漂亮紙盒包裝的食物，就算只是鋪一層紙袋在地上也比塑膠袋有質感。

▲藤編、竹編器具最適合野餐氛圍。（圖／IG帳號@jessicaicawu授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

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＃野餐巾挑選

墊在地上的野餐巾基本上以簡單的素色、淺色，或是低飽和度的格紋花樣即可，畢竟是用於背景的角色，如果使用太可愛、搶眼的卡通花樣，反而會使畫面太混亂，凸顯不出食物的美。

▲白色、米色的野餐巾最實用。（圖／IG帳號@jessicaicawu授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

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＃加入時尚單品

加入時尚單品，是讓畫面更好看、更有質感的秘訣之一，比如說當天背的包包、帽子、鞋款等，都可以擺放入鏡，甚至是擺上一本時尚雜誌、原文小說或是攝影集，讓整體提升藝術氣息、涵養與品味。