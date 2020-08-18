《雖然是精神病》金秀賢穿過的6雙鞋！GET同款情侶鞋，台灣就能直接買

2020年度韓劇大片《雖然是精神病但沒關係》，終於畫下完美的結局，在劇中飾演男主角文鋼太的金秀賢，以精湛的演技、樸實的造型，擄獲無數少女的芳心，作為歐巴退伍後首個戲劇作品，可以說再次驗證歐巴的魅力無人能敵，相信不少女孩的男神排行榜，金秀賢再次重返第一位，跟歐巴當不成情侶沒關係，就跟金秀賢穿著同款情侶鞋吧。

Native

Miles 2.0 Liteknit，NT$3,050

2009年創立於加拿大的休閒鞋品牌Native，以輕盈橡膠鞋與洞洞鞋打響知名度，而文鋼太在劇中所身穿的Miles 2.0 Liteknit懶人鞋，材質選用輕量的Eva面料，搭配灰、米兩種配色，整體樸實無華，相當符合文鋼太的節省、平凡的個性。

Converse

Converse Chuck 70 Hi Dye Job，約NT$3,050

經典不敗的Converse Chuck 70，從亮相以來一直都是品牌討論度極高的鞋款，不僅造型相當多變，配色的選擇更是大膽、新穎。在劇中，男主時常以Converse鞋款登場，其中在第九集裡，文鋼太選擇高筒Dye Job鞋款亮相，經典Chuck 70鞋型搭配綠色暈染，與深藍色格紋襯衫成對比。

Chuck Taylor All Star '70，NT$2,680

誰說男生不能穿粉嫩色！金秀賢在劇中就以Chuck Taylor藕粉色鞋款登場，帶有柔美氣質的粉嫩色系，襯托出歐巴溫柔的一面。

Jack Purcell，NT$2,280

最後，在《雖然是精神病但沒關係》最後一集，三人開著露營車一起出遊，金秀賢腳上踩得正是有開口笑鞋款之稱的Jack Purcell，同樣是品牌的經典款式，除了簡約時尚的鞋型，鞋款低筒的設計，有別於高筒的青春感，展現Converse另一種百搭款風韻。

Veja

Campo Leather Extra White Natural Suede，約NT$4,300

由Sébastien Kopp和François-Ghislain Morillion聯手打造的VEJA，於2014年正式問世，簡約的鞋型設計，圓滑優雅的楦頭，加上鞋側身的「V」字標誌，深受全球明星的喜愛。

adidas

adidas Adilette Cloudfoam Plus Stripes 運動拖鞋，NT$1,290

adidas運動拖鞋火紅程度應該不用多說，網布內裡加上橡膠材質，兼具透氣性與舒適度，搭載有避震效果的Cloudfoam Plus鞋底，走再遠的路都不是問題。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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