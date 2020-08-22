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盤點LV、Burberry...6款精品泳裝！去海邊就該入手一件「老花比基尼」

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雖然夏天已經過一半，但愛到海邊走走、玩水的你，一件適合自己又時髦的比基尼，絕對是夏季不能少的必備單品，還在尋覓那件屬於自己的命定泳裝嗎！這篇為大家整理2020年各大精品牌推出的泳裝選擇，不管是搭上最夯的老花元素，或是品牌經典Logo圖案，就是要你成為海邊最亮眼的那位女孩。

老花洋裝

Louis Vuitton

出自LV Escale夏季限量系列的比基尼泳裝，以品牌最經典的Monogram老花圖紋，結合如丹寧面料的靛藍色，推出兩款不同造型的泳裝，其一為上下不同大小的老花圖紋打造的比基尼款式，另一個則是大露背的連身一件式泳裝設計。

▲比基尼泳衣，NT$19,100、比基尼泳褲，NT$16,800、一件式泳裝，NT$28,600

Burberry

Riccardo Tisci接掌Burberry創意總監後，為英國百年老牌設計全新TB Logo，2020年夏季，Riccardo Tisci再推出全新TB Summer Monogram系列，注入創意總監一貫的大膽作風，將TB Logo改造成天藍色、橙色調鈷藍色的大尺寸字母，除了服裝系列外，TB Summer Monogram系列的泳裝比基尼同樣亮眼。而大家熟悉的紅、黑、白格紋的經典圖紋也推出泳裝款式可供選擇。

▲花押字印花比基尼泳裝，NT$18,200、Vintage格紋比基尼泳衣，NT$18,200、Vintage格紋比基尼泳褲，NT$15,800

Fendi

最後同樣以老花圖騰為設計的Fendi，分別推出2款比基尼泳裝款式，選用經典不敗的FF Logo老花圖案，並以黑色、白色飾邊點綴，恰巧搭上近年大勢的復古風潮。除了老花款式外，早在前陣子與Joshua Vides推出的聯名系列中，也推出了兩件式泳裝。

經典泳裝

Chanel

搶在2020春夏系列前，Chanel推出的前導系列中，就出現2件連身泳裝，皆以純白色為主要色調，結合黑色CoCo CHANEL品牌Logo，呈現香奈兒女士的典雅風韻，分為平口及高領設計。

▲（左起）NT$31,700、NT$40,300

Hermès

作為女孩們一生中最想擁有的手袋品牌愛馬仕，也推出一款充滿品牌風格的泳裝，選擇以經典的黑色系為主色調，加上流蘇元素於胸前點綴，呈現Hermès一貫的雋永之美，繞頸式的泳裝設計更顯女孩身材線條，且具有視覺上的修飾效果。

Dior

在2020夏季度假系列中，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以瑞士渥瑞塔山前瞻社區為靈感設計，打造出嶄新的Dioraura虹彩能量圖騰與紮染精湛工藝，並運用於服裝、包包、鞋履以及小配件系列，其中色彩繽紛的連身泳裝、比基尼，絕對是出國度假的必備品。

▲Dioraura連身泳裝，NT$24,000、Dioraura比基尼泳衣，NT$13,000、Dioraura比基尼泳褲，NT$13,000

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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