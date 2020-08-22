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生日、情人節禮物首選「單字款項鍊」　四家客製化飾品，幫你傳遞愛情密語

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送禮送什麼最合適？每當遇到重要節日時，總會開始煩惱該送什麼給朋友或是另一半，除了價位的考量，該選擇什麼作為禮物也是一大擾人事情。此時，訂製化飾品則成了最佳參考選，相信對方收到時也會感受到自己在你心中的獨特與重要性：

ANVI Studios

首先要介紹的這家ANVI Studios，即是由一群來自台灣的新銳設計師共同打造的MIT品牌。風格上主要以優雅極簡風，和帶點摩登氣息的設計為主調，此外，訂製化服務則是品牌一大亮點，而最受歡迎系列莫過於Clodia項鍊；一直以來，手寫字體便深得多數女孩的心，如今，該系列的訂製款草寫英文字母項鍊除了有著細膩的鍊帶，具溫度感的字體更令女孩們愛不釋手。

 
 
 
 
 
 
 
 

另一系列則是ANVI Studios著名的Aurora訂製款項鍊與手鍊！消費者可以選擇將鎖鏈鍊帶搭配上鑲滿鑽石的純14K金訂製字母，又或是星星、月亮、北極星等造型符號，使你在送禮時表達出你們間的愛戀密語。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

而為了陪伴各個佳侶們一同度過今夏七夕情人節，ANVI Studios特別推出一半波浪紋路與一半光滑平面的吊牌項鍊，象徵雙方的稜角在磨合後而得到圓滑，此外，款式也分別有圓形和長方形供挑選，背面則可透過訂製化服務，刻上兩人名字並點綴上單顆鋯石，打造專屬對鍊。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLND（國際運送費 US dollar 8.95）

在茫茫飾品品牌中，一家主打著「接連創作者與消費者、消費者與接收者之間橋樑」的客製化品牌GLND誕生了，而目的不外乎就是為了使大家能夠將各自的想法與靈感融入創作中，打造出一件專屬於自己甚至對方的貼身寶物。在客製化的服務上，GLND提供了項鍊、手鍊、和戒指的三類別選項，款式則多達12樣以上，均以簡約且百搭的造型風格為主。除了一般客製化常見的金、銀、玫瑰金材質，和字母拼字的選擇，消費者還可選擇輪廓大小和鍊帶長度，找尋最合適自己或是對方的飾品。然而更特別的是，消費者還可將自己的手寫文字或圖畫寄給品牌，打造出最具溫度的珍貴收藏，完全極具價值意義！另外品牌還有提供手寫小卡片的貼心服務，所以就算無法親送也依然心意滿滿！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loquet London（全球免運費）

若你對瓶中信或是聖誕水晶球這類小物特別有感的話，那麼你一定也會對Loquet London推出的訂製化精緻小盒愛不釋手。這間創立於2013年的英國珠寶品牌發揮玩味創意，將各種你能想到的小寶物們鎖在了項鍊、戒指、手環…的玻璃殼內。而客製化的步驟也相當簡單，首先先選擇鍊墜的輪廓外型（有圓形、心形、和鑽石鑲嵌的雙層圓形框），再來選擇材質用料（有金、銀、玫瑰金、黑銅，長度同樣可以選喔），最後再加入喜愛的圖樣珠寶（有字母、動物、花草、月份幸運石…等多樣選擇）便可輕鬆訂製出專屬“珠寶盒”。然而光是看著螢幕上的模擬畫面慢慢成形就感到心情超愉悅了～大家不妨自己動手試試吧！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shami（運送至台灣費用約N$T685）

介紹完上面兩個優雅和可愛風的，最後一個品牌則將推薦給喜愛街頭個性風的女孩們！由同卵異性雙胞Kelly和哥哥Mark一同創立的飾品品牌Shami，以風格強烈且鮮明的項鍊、耳環、戒指…為名，甚至成功吸引多個當紅歐美藝人的愛戴，如Beyoncé、Ariana Grande、Miley Cyrus等人都曾多次穿戴Shami的飾品於出席活動上。而對負責品牌設計線的Kelly來說，能夠擁有一件表徵自我的飾品一直是她認為極為重要的事，也因此花費許多精力與時間在研發「客製化」的設計上，直到今日，消費者已經可從官網上找尋自己喜愛的多樣個性款並加以客製，像是球鞋繫帶上的裝飾小標誌就能在Shami找到喔！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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美麗佳人, Marie Claire, 送禮, 禮物, 飾品, 生日, 七夕
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