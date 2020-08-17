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安格斯12星座一周運勢8/17-8/23　牡羊管好壞脾氣、射手戀情進度超前

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牡羊　3.21~4.20

火星其實從6月底開始就默默盤據在羊座本命宮位，時間將長達半年，近期的你則慢慢開始受到影響，得管控好自己的情緒和脾氣。工作上小心與人起口角衝突，怒火爆發前，記得喝點涼的，先緩解情緒才能理性解決問題。感情上同樣可能會跌跌撞撞，幸運的是羊座就是超耐跌耐撞星座，愈是挫折愈能累積下次成功的可能。

金牛　4.21~5.20

天王星本月開始進行為期半年以上的長途逆行，而金牛座首當其衝受到的牽連最大，本週則為逆行開始的首週，不論工作或感情，任何負面念頭都可能像蝴蝶效應般為你帶來環環相扣的結果，要避免麻煩當頭最好的方式就是調整自己的心態，用樂觀取代厭世，一旦你更勇於接受挑戰與改變，就會是好運的起點。

雙子　5.21~6.20

在缺乏福星奧援的情況下，雙子本週走入運勢高低起伏、狀況難明的一週，不過工作運有機會出現峰迴路轉的變化，本以為索然無味的工作心情，很可能得到貴人指點或是長官提拔，能讓你鬥志再起。感情上則相對顯得有些平淡，單身者在被動的情況下進展緩慢，無明顯加分，亦無失分。有對象者要珍惜身邊的緣份，適合把握機會表達情感。　

巨蟹　6.21~7.21

多了金星持續陣守本命宮而太陽又在交際宮位，本週的蟹座運勢四平八穩，與遠方的朋友牽起特別好的緣分，不妨線上敲敲久沒聯絡的朋友，小聊一下，也許能為你帶來驚奇轉變。工作上表現能贏得各種注目與讚賞，不過蟹座還需要充實專業上的能力。感情正以穩定的步伐前進，與心上人之間的火花愈來愈強，可以再積極些。

獅子　7.22~8.22

連續嗨了好幾週，本周的獅子最好要適時調整自己的生活作息，暢快玩樂之際也要讓身體得到應有的歇息，長期累積下來的疲癒似乎已經到了臨界，工作過程中當心脾氣失控，也要避免因挫折產生厭世感，給自己放個小假充充電最佳。感情運勢緩步抬升，情人能為你帶來生活靈感，單身者桃花不強，要再靜心等待。

處女　8.23~9.22

太陽守護的最後一週，處女座表現依然是正能量大於負能量，工作上雖然偶有差錯，不過不減光采，能有將功折罪的立功機會。感情方面與另一半相處如魚得水，你與對方的幸福感，會是最近這段時間裡最棒的抗壓特效藥，唯有金錢方面要小心拿捏，各種吃喝玩樂的開銷可能正默默加重了你的負擔。

天秤　9.23~10.22

疾厄宮位行星逆行拉出緊報，這週的秤座似乎有些不平靜，特別是身體上小病小痛紛紛出來作亂，過往有過敏情況的人，近期特別容易不舒適，甚至會影響到工作、課業上的表現。建議你近期一定要審慎處理這些身體上的警訊，任何異狀都別忘了詢問醫生。感情上一切都還不算穩定，秤座得多花些心思了解對方。

天蠍　10.23~11.22

天蠍座這週整體運勢平平，工作表現穩健而冷靜，就算有再匆忙的急件，也能在你穩紮穩打的專業能力下得到圓滿解決，本週職場頗有逆境轉勝、因禍得福的好運。值得注意的是天王星在姻緣宮位中逆行，意謂著決定好的事情可能會因小事生變或翻盤，也考驗著與另一半的默契與情感。

射手　11.23~12.21

對射手來說，本週最大星事莫過於火星進入了愛情宮位，無疑大大刺激了射手的感情進度，不論是還在矇矓中的曖昧、友達以上的未滿戀人、素昧平生的路人甲乙丙丁等，近期都可能出現劇烈進展，也許在某個當下就萌生了在一起的念頭，是福是禍並不好說，不過這個夏天的射手至少過得充實又怦然心動。

摩羯　12.22~1.19

土星聯合木星逆行在摩羯座，讓整個大環境都蒙上了一層陰影，不過對於摩羯本身影響並不大，你本身就是刻苦耐勞的孩子，運勢中多一些磨難，只會刺激你把事情做好，本週工作上就有逢凶化吉的好運道，還有機會結識助你一臂之力的貴人，因此塞翁失馬焉知非福，不論感情、事業或是自己堅持的事，沒到最後都別放棄。

水瓶　1.20~2.18

金星完全點亮了水瓶的朋友運，特別是這週的你奴僕宮位大顯神威，能運用群眾的力量為你帶來心想事成的好運，因此工作上、課業上若感覺力不從心，可以適當尋找援手，透過大家的協助，就能一舉達到目標；金星同樣也是象徵感情的行星，這周的你光靠一人之力，是很難讓心上人注意到你的，不妨透過朋友牽線，你在對方心中的好感度會瞬間攀升。

雙魚　2.19~3.20

火星佔據魚座的金錢宮位，讓魚兒接下來的荷包雪上加霜，不是你不懂得理財投資，而是這花花世界真的有太多誘惑，不知不覺將你手上的新台幣蒸發，不過好處是你的心情會在舒適的物質條件下得到療癒和滿足，工作再大再不順，感情之路再難行，都能適時移轉，讓你成為下半年EQ、幸福感皆高的福氣星座。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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