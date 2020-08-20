IG掀起黑白照片潮！許瑋甯、賈靜雯都標記的#ChallengeAccepted　女生都應該知道

最近在Instagram上掀起了一波黑白照片潮，想必大家都有注意到#ChallengeAccepted的字樣，雖然看似與2017年的#MeToo運動相同，但Challenge Accepted所代表的是另一種女性主權的運動。

過去這幾個禮拜以來，Instagram上陸續出現一系列的黑白照片，包括歐美女星Natalie Portman（娜塔莉波曼）、Lily Collins（莉莉柯林斯）、Cara Delevingne（卡拉迪樂芬妮），就連楊丞琳、許瑋甯、賈靜雯、陳妍希、Janet、王心凌也先後在各自IG上PO出，並標記著#ChallengeAccepted、#Womensupportingwomen等標籤，滿頭疑問的你一定相當好奇，然而Challenge Accepted不單只是上傳黑白照，其所代表的即是象徵女性主權的挑戰活動，身為女性的我們更要知道背後深藏的意義及歷史。

最初在2016年，Challenge Accepted一詞就已經出現，原先是以提倡防癌為宗旨，不過隨著時代演變及女權主義的昇華，近幾年Challenge Accepted有了全新的註釋，提倡女性魅力不該只是透過單一形式的標準來核定，而是可以廣納各種美的定義，不論是外貌、才能或是成就...等，這才是Challenge Accepted所代表的涵義。

雖然說Challenge Accepted挑戰的發源地眾說紛紜，但目前被大眾所採納的解釋有兩種，其一為來自土耳其的慈善家Zeycan Rochelle，為了倡導「女性殺害(Femicide)」議題，所延伸出的挑戰；另一種解釋為巴西的一名新聞記者Ana Paula Padrão，為了宣揚女性的自主力，進而展開的女性主權運動。倘若換一種角度思考，全新的Challenge Accepted挑戰，其實集結了所有元素，並期許所有女性能接納自己與他人，為廣大女性發聲，不再受社會的不公壓迫。

在 Instagram 查看這則貼文 Zeycan Rochelle YILDIRIM（@zeycan_rochelle）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 下午 12:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Ana Paula Padrão（@anapaulapadraooficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 下午 7:47 張貼

無論挑戰的發源原因為何，其初心無疑是希望女性們能夠相互扶持，讚賞彼此的成就、美貌、才能...等，而非鄙視或覬覦他人，唯獨真心地接納自己的好，以及別人的好，才能完美詮釋#ChallengeAccepted挑戰所延伸出來的寓意。現在換小編提名妳，一起參與這個極具意義的挑戰。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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