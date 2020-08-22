「飯糰餡料戒指」大升級！炸蝦天婦羅、鮪魚美乃滋擄獲吃貨女友

編輯／Emily 圖／翻攝自kitan.jp、twitter@kitan_club、@studiohumming

日本玩具公司奇譚俱樂部先前推出過「飯糰餡料戒指」扭蛋系列大受歡迎，現在終於要推出第二彈了！新版的「飯糰餡料戒指」食材全部大升級，戴在手指上看了忍不住要流口水，就連外殼也不只白飯，還多了兩個新款式，美味造型讓吃貨們無法抗拒，更適合當禮物送給愛吃的另一半。

「飯糰餡料戒指」第二彈共有五種款式，這次的戒指戒環是金色，第一款餡料是升級版鮭魚卵，在鮮紅的卵下面還加了可口的鮭魚肉，美味度大增。第二款是超逼真的炸蝦天婦羅，金黃酥脆的皮讓人好想咬一口，第三款則是鮪魚美乃滋沙拉，這三款都裝在白飯糰盒子裡。

這次的外層盒子也多了兩個新款，一個是「角煮」（日式燉肉）口味，沾滿滷汁的棕色米飯看起來更好吃，搭配的戒指是剖半的溏心蛋。

另一款是「蛋包飯」口味，外殼造型是沾滿番茄醬的紅飯粒加蛋皮，戒指是火腿肉加蔬菜，鮮艷色澤超可愛。這系列扭蛋一顆300日圓（約台幣83元），八月已經登場了。

喜歡食物造型小物的話，一定也會愛上日本工藝家Studio Humming Bird製作的「握壽司鋼珠筆」，工藝家手工製作出超迷你的小壽司，再將它們排列在鋼珠筆裡面，小巧精緻的做工讓人驚嘆，鮭魚、鮮蝦…每一款握壽司看起來都超逼真，讓人越看越餓，除了壽司，還有甜點、麵包等多種款式。

▲握壽司款鋼珠筆售價3,000日圓（約台幣828元）。

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