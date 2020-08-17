千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

大部分人談起戀愛，自然而然就會想對另一半掏心掏肺，巴不得寵得對方離不開自己，但偏偏有些人卻是反套路，你對他越好，他們越是會蹬鼻子上臉，開始作怪、覺得厭煩不珍惜，甚至吃定你欺負你，像是以下3個星座男就是代表，千萬不能一昧對他們好，小心會把他們寵上天。

天秤座



為人隨和、很會聊天的天秤座本來就是朋友滿天下的星座，加上愛美天性會注重自己穿著打理，讓天秤男的異性緣很好，堪稱婦女之友，但他們不喜歡女生太主動，覺得靠自己征服比較有感，甚至有時耍點高冷，反而更會引起他們的注意。此外，在一起後也不能太寵著他、別事事都順著他，不然天秤男很容易覺得你愛慘了他、沒有他不行，就會開始作怪，在外亂搞小曖昧。

天蠍座



做事果斷、有帶點神秘高冷氣質的天蠍男，常給人一種霸道總裁的即視感，對不少女生來說很有性感魅力，桃花運很旺，也因此不少天蠍男都滿自戀的，加上天生控制欲強，會把另一半當作自己的小女人，任何事都要旁邊指手畫腳一番，甚至會跟你說「聽我的就對了」。但如果一昧縱容，過度包容，只會讓他們越來越囂張、得寸進尺，所以面對天蠍男有些事可以順著他，為他維護面子沒關係，但絕不可無底線退讓，要適時虐一下讓他們吃點苦頭，別讓他們傲嬌到飛上天。

射手座



樂觀開朗、幽默又活潑的射手男非常容易吸引異性的目光，讓人覺得跟他們在一起都會過著開心有趣的生活，但其實射手男在感情上很反骨，你對他越好，他們越覺得你無趣又沒什麼重要性，可越是難搞、越辛苦追到的，他們越會珍惜，覺得你特別、好有個性。你越是表現出不依賴他們，自己也過得多采多姿，他們就會越想在你面前刷存在感，「愛唱反調」的標準代表。

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