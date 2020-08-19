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《三十而已》王漫妮唇膏公開！戲外也愛「蘿蔔色」　5個平價同款必收

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《三十而已》爆紅，江疏影演活了王漫妮，寫照出獨立有想法的都市女性樣貌。

▲江疏影唇膏。（圖／美人圈）

劇中王漫妮甘願成為精緻窮，也不願向普通低頭；而戲外的江疏影則是真正的精緻女人，保養彩妝都很講究。

▲江疏影唇膏。（圖／美人圈）

如珍珠般的白皙皮膚，多一分太胖減一分太瘦的纖細體態，不僅保養秘訣讓人好奇，愛用的彩妝也讓粉絲們忍不住get同款！

▲江疏影唇膏。（圖／美人圈）

近日江疏影就在微博上分享自己戲裡戲外愛用的唇膏「蘭蔻196」，豔而不俗的蘿蔔橘紅色調，把原本就是冷白皮的江疏影襯托得精緻優雅，唇紅齒白好似仙女下凡！

▲江疏影唇膏。（圖／美人圈）

蘭蔻 絕對完美迷霧唇膏 ＃196，NT$1200

江疏影欽點的迷霧唇膏，質地猶如高級天鵝絨般輕盈滑順，顏色飽和濃郁並有著微微豐唇效果，輕輕一筆就是立體飽滿的柔霧唇。

▲江疏影唇膏。（圖／美人圈）

而色號#196被譽為「黃皮救星」，顏色中帶著暖橘調，薄擦顯白好氣色；厚塗女人味爆棚，黃皮女孩也能靠它變身白月光。編輯這回也為大家帶來5款網路爆紅的「平價胡蘿蔔色」唇膏推薦，學生＆小資黨不妨帶上它們，目標成為江疏影一般的精緻女人！

▲江疏影唇膏。（圖／美人圈）

蘭蔻196平價替代1：rom＆nd 微透霧面唇釉 #05BRICK COVER ，₩13000（約NT$345）

rom＆nd唇彩狂掃日韓榜單，可以說是時下最會調色、最讓人想包色的平價彩妝品牌！這款唇釉質地也很特別，雖然是霧面但有著光澤感，上唇時的質地像是果凍般晶瑩剔透，隨著抿嘴唇的次數增加會慢慢變得服貼，但不乾澀。

>>右滑圖片～看系列全試色！

#05是系列主打的MLBB之一。乾燥的橘子色，讓雙唇看起來性感可口，擦它的時候可以故意把嘴角畫小小的上揚，看起來會很翹、欠激吻唷！

▲江疏影唇膏。（圖／美人圈）

蘭蔻196平價替代2：Colourpop #foolish，$8（約NT$235）

平價戰鬥機Colourpop同樣對調色很厲害講究，也是許多專櫃唇膏的平價替代！絲滑唇膏系列質地像奶霜，濃郁飽滿，薄擦一層就能完美遮蓋唇色。金色管身可愛俏皮外，膏體上更壓刻著滿天星星，以這麼甜蜜的價格來說，能兼顧質感和顏值實在不容易！！

#foolish是亮亮的番茄色，也是系列中最熱賣的色號。上唇後不會有螢光感，黃皮人更適合薄擦，日常百搭；白皙肌膚則怎麼擦都像打了聚光燈，變身白雪公主。

蘭蔻196平價替代3：3CE 雲朵唇釉 ＃NEEDFUL，NT$470

3CE雲朵唇釉美到犯規！上唇後帶些粉霧感，不會太乾澀起皮和柔焦唇紋，薄擦厚塗都很美，還有不錯的染唇效果。熱賣色的＃NEEDFUL，是帶有晚霞感的肉桂南瓜色，色調稍微偏紅，不挑膚色好駕馭又顯白，搭配上好勾勒唇型的斜角小尖頭，簡單就能畫出雲朵般的元氣柔霧唇妝。

蘭蔻196平價替代4：L'Oréal Paris 小妖金金管唇膏 ＃635微醺血橙，RMB¥135（約NT$570）

小妖金唇膏吸睛到不行，雖然在中國推出登場，但超華麗的金色管身是不分國界，燒爆所有愛美女孩！ 高級緞光質地，上唇後輕盈滑順、顯色度高，可以簡單畫出讓人心動的啵啵美唇～

▲江疏影唇膏。（圖／美人圈）

＃635是在活力橘中帶點嗆辣的血紅色。薄擦活力有朝氣；滿塗則氣勢感爆棚，一點辣一點壞，還帶點復古韻味！不過對於黃肌膚單擦來說有些不友善，建議可以拿來疊色，或是暈染成咬唇妝。

▲江疏影唇膏。（圖／美人圈）

蘭蔻196平價替代5：Cezanne塞尚 潤彩唇膏 ＃504，NT$255

塞尚唇膏日妞人手一支，可以說是櫻花妹的國民唇膏！質地保濕柔滑像護唇膏，顏色則帶著日系彩妝特有的透明感，來回塗抹也不會扯出乾皮。再加上有微微染唇效果，不用擔心吃飯喝水後血色全無，變回病態唇。

#504楓糖酒棕，橘紅色中調和上淡淡的米色，色調上更像貼近蘿蔔奶茶。上唇後溫潤、自然的顯白提氣色，並散發出滿滿溫柔親切感。特別適合新鮮人面試，或和曖昧對象約會時候擦，創造人見人愛的好眼緣。

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠江疏影工作室、＠江疏影、小紅書＠舌灿桃花、L'Oréal Paris、rom＆nd、、

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

三十而已, 江疏影, 口紅, 唇色, 唇膏
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