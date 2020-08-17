情人節送輕珠寶！Chaumet新款設計閃耀夏日　點亮日常甜蜜風情

▲適逢情人節到來，Chaumet 推出了輕盈且嶄新的創作迎來夏天。

圖、文／Chaumet提供

適逢情人節到來，Chaumet 推出了輕盈且嶄新的創作迎來夏天，這些迷人的輕珠寶不僅適合每日的穿戴並能混搭來點亮各種樣貌。也為愛侶們帶來更多的甜蜜風情。

鮮豔的色彩、蜂窩的圖形，伴隨夏天帶來的金色溫暖光芒，Chaumet的花園充滿著生命及美好。Bee My Love 蜂巢的圖案重新詮釋蜜蜂在皇家中的象徵，透過金色和幾何形狀的相互作用，孕育了其活潑及輕盈的感覺。今年夏天，Bee My Love 充滿了全新創作，該系列中加入了胸針， 以密釘的18K白金或玫瑰金圖形排成一列，彰顯低調的時尚氣息。此外，蜂巢的圖案也點綴了精緻的手鏈，可與相對應的項鏈做搭配。



今年夏天，Chaumet世家還推出了兩款新的鮮豔吊墜，分別為清新湖水藍和亮烏色，不僅擴大了其Jeux de Liens系列的面貌，也為活力的夏季注入魔力。第一件作品喚起潟湖鎮靜的湛藍，凸顯和諧與平靜沉著；第二件作品象徵力量和堅定，戴上它，彷彿置身漆黑、悶熱的繁星點點的夏夜。這些Jeux de Liens的作品單戴或混搭皆合適，更能拿來當作整個夏日珍貴的幸運飾品。