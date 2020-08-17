fb ig video ETtoday search mobile

情人節送輕珠寶！Chaumet新款設計閃耀夏日　點亮日常甜蜜風情

>

▲▼Chaumet,輕珠寶,夏日,情人節,送禮。（圖／Chaumet提供）

▲適逢情人節到來，Chaumet 推出了輕盈且嶄新的創作迎來夏天。

圖、文／Chaumet提供

適逢情人節到來，Chaumet 推出了輕盈且嶄新的創作迎來夏天，這些迷人的輕珠寶不僅適合每日的穿戴並能混搭來點亮各種樣貌。也為愛侶們帶來更多的甜蜜風情。

鮮豔的色彩、蜂窩的圖形，伴隨夏天帶來的金色溫暖光芒，Chaumet的花園充滿著生命及美好。Bee My Love 蜂巢的圖案重新詮釋蜜蜂在皇家中的象徵，透過金色和幾何形狀的相互作用，孕育了其活潑及輕盈的感覺。今年夏天，Bee My Love 充滿了全新創作，該系列中加入了胸針， 以密釘的18K白金或玫瑰金圖形排成一列，彰顯低調的時尚氣息。此外，蜂巢的圖案也點綴了精緻的手鏈，可與相對應的項鏈做搭配。

今年夏天，Chaumet世家還推出了兩款新的鮮豔吊墜，分別為清新湖水藍和亮烏色，不僅擴大了其Jeux de Liens系列的面貌，也為活力的夏季注入魔力。第一件作品喚起潟湖鎮靜的湛藍，凸顯和諧與平靜沉著；第二件作品象徵力量和堅定，戴上它，彷彿置身漆黑、悶熱的繁星點點的夏夜。這些Jeux de Liens的作品單戴或混搭皆合適，更能拿來當作整個夏日珍貴的幸運飾品。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

關鍵字：

Chaumet, 輕珠寶, 夏日, 情人節, 送禮
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬解放事業線　甜笑秀Chaumet珠寶成功減齡

宋慧喬解放事業線　甜笑秀Chaumet珠寶成功減齡

一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算

一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算

2020好用卸妝品10品牌推薦！卸得乾淨還有滑嫩觸感　任何膚質都適合

2020好用卸妝品10品牌推薦！卸得乾淨還有滑嫩觸感　任何膚質都適合

奧斯塔羅12星座一周運勢0817-0823　水瓶把握偏財運、天蠍為愛情小事吵不停 這4種「忙」交情再好都別幫！小心吃力不討好還惹禍上身 洗澡有正確順序？5個沐浴清潔小知識　背上長痘、肌膚乾燥暗沈都有解 IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝 IG瘋狂刷屏！Marine Serre的一彎新月　讓Blackpink、泫雅瘋狂搶穿 宋慧喬最新保養廣告「仙氣逼人」　臉蛋美到不科學 星巴克出香水了？「圓形水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面