秋意・濃／快學美女部落客疊戴金項鍊　勇敢用大件飾品超時髦

▲義大利時尚部落客Chiara Ferragni套上長罩衫，依然搭配多層次的apm MONACO金色項鍊。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



記者陳雅韻／台北報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳打理一切、散發魅力。

秋冬服裝普遍以大地色或灰黑色調為主，點亮整體造型必備金色系首飾，多層次穿搭法依然引領風潮，剛宣布懷了第二胎的義大利時尚部落客Chiara Ferragni，時時都靠疊戴飾品展現部落客一姐的氣勢；若懶得動腦搭配，必備一件具分量感的大件項鍊或耳環，因為下半年節慶派對不少呢！當然，偶爾想展露少女心，少不了討人歡心的童趣設計。

▲Chiara Ferragni戴的apm MONACO均為訂製款，她的愛心吊牌與圓墜上有家人姓名縮寫。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



疊戴依然夯

長短鍊搭配流行多年，依然沒有退燒跡象，每日勤於分享穿搭術的Chiara Ferragni即是箇中好手，近期新歡是摩納哥飾品品牌apm MONACO主打訂製系列，先挑喜愛的吊墜、再選想鐫刻字母，約2周可取貨，她將家人姓名的字首全融入項鍊設計，串上搖滾味的金屬鍊，疊戴超時髦。

▲apm MONACO Fun Crazy Love系列項鍊（左起）14,500元，字母項鍊單條3,400元。（圖／apm MONACO提供，以下同）



大件有氣勢

趕著出門無法玩疊搭飾品，深具氣勢的單款項鍊或耳環絕對是救星，apm MONACO旗下FUN CRAZY LOVE系列各個是大件心型作品，無論是吊牌或鏤空鍊墜款式，均存在感十足；線條大膽的耳環也有同樣的裝飾效果，施華洛世奇（Swarovski）推出扇形貼耳耳環、垂墜式的THE ELEMENTS耳環都是日常或參加派對都好搭的設計。

▲施華洛世奇SPARKLING（左）穿孔耳環8,490元，THE ELEMENTS穿孔耳環8,490元。（圖／施華洛世奇提供）



童趣少女心

除了有氣勢的幾何線條飾品，秋冬也有不少討喜的童趣設計，讓女性一年四季都能展現少女心。施華洛世奇推出鑲綠色與紫色水晶的貓咪輪廓與星星圖案的CATTITUDE系列，正中貓奴的心；以琺瑯首飾著稱的法國品牌Les Néréides，將《愛麗絲夢遊仙境》招牌元素化為飾品，細看連小草小花都有了擬人化的臉譜，可愛爆表。

▲施華洛世奇CATTITUDE穿孔耳環（左）5,990元，CATTITUDE 項鍊5,990元。（圖／施華洛世奇提供）



▲Les Néréides以愛麗絲夢遊仙境為主題的項鍊充滿童趣。（圖／翻攝lesnereidesparis IG）



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