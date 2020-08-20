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又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH出超狂聯名

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▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 綜合報導
寶格麗（Bvlgari）的Serpenti系列包款時髦又擁有極高辨識度，以蛇頭作為包包的主視覺，珐瑯、寶石勾勒輪廓，包括天后蔡依林、最強星二代木村光希等，都是它的頭號粉絲，不斷注入新意也讓系列熱度不減。

就在前幾天，寶格麗突然在官方IG上閃電釋出超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）穿超辣深Ｖ洋裝，演繹全新樣貌的Serpenti系列，新包款立刻引起潮人們的熱烈關注，因為改造它的人，正是日本炙手可熱的新銳潮牌AMBUSH，品牌主理人Yoon Ahn同時也是Dior男裝飾品設計師。繼聯名的Alexander Wang、藤原浩等人之後，這次的AMBUSH x Bvlgari會玩出什麼樣全新的高端潮流混搭？讓粉絲們好期待。

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲AMBUSH x Bvlgari 螢光綠小羊皮手拿包，約NT$93,000元。（圖 / 翻攝 AMBUSH Instagram）


Yoon將擅長的街頭潮流文化融入「Serpenti Through the eye of AMBUSH」的全新系列，大量使用搶眼酷炫的螢光色系，以光滑的皮革點綴珍珠，取代過往切割線條的寶石蛇頭，包身也轉換成近年時尚圈超火的超療癒「枕頭」輪廓，帶有前衛感的金屬感手柄與肩背帶，更讓「蛇頭包」亮點滿滿。

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲AMBUSH x Bvlgari 螢光藍小羊皮手拿包，約NT$93,000。（圖／翻攝 AMBUSH Instagram）

除此之外，AMBUSH x Bvlgari更推出了腰包、心形小包、皮革手環等超多款式選擇，讓它一曝光詢問熱度就超高，由於包款9月才上市，可要耐心等等。

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲AMBUSH x Bvlgari 黑色小羊皮手拿包，約NT$93,000。（圖／翻攝 AMBUSH 官網）

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲AMBUSH x Bvlgari 螢光綠小羊皮腰包，約NT$78,000。（圖／翻攝 AMBUSH 官網）

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲AMBUSH x Bvlgari 螢光紫小羊皮腰包，約NT$78,000。（圖／翻攝 AMBUSH 官網）

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲AMBUSH x Bvlgari 黑色小羊皮愛心晚宴包，約NT$93,000元。（圖／翻攝 AMBUSH 官網）

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲AMBUSH x Bvlgari 金屬愛心晚宴包，約NT$93,000元。（圖／翻攝 AMBUSH 官網）

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）


▲（左）AMBUSH x Bvlgari 螢光藍小羊皮手環（左），約NT$14,000元; （中）螢光紫小羊皮愛心零錢包，約NT$18,000元 ; （右）螢光綠logo印花卡夾，約NT$9900元。（圖／翻攝 AMBUSH 官網）

時尚圈火了好久的療癒係「枕頭」包包，從蓬鬆柔軟的觸感、到低飽和的莫蘭迪色系，不只品牌愛出，潮人明星們也都愛背。

Maison Martin Margiela
可以說是療癒系的始祖，超蓬鬆的glam slam bag，除了穿搭起來超時髦，抱在懷裡更是療癒放鬆。

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Maison Martin MargielaMedium Glam Slam bag，約NT$51,000元。（圖／ 翻攝 品牌官網）

Bottega Veneta
最近燒遍時尚圈的雲朵包，幾乎可以看見它出現在各大時尚KOL跟明星的社群穿搭照裡，品牌繼續拆解其經典編織款，重新演繹成「Cassette卡帶包」，超軟Ｑ的觸感也讓它獲得了「枕頭包」這個超可愛暱稱。

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲ Bottega Veneta The Pouch 雲朵包，約NT$85,000元。（圖／翻攝 品牌官網）

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲ Bottega Veneta Cassette枕頭包，約NT$12,000元。（圖／翻攝 品牌官網）

Ferragamo
以柔軟小牛皮打造，再利用填充方式營造輕盈空氣，除了柔軟的觸感，Viva Bow Bag連造型也和枕頭相仿，搭配品牌最經典的蝴蝶結，成了下半年最生火的包款之一。

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Ferragamo Viva Bow Bag，NT$46,900元。（圖／翻攝 品牌官網）

Marc Jacobs
療癒系當道，The Pillow包系列直接用「枕頭」命名，包包表面絲滑柔軟，拿在手裡超輕盈，印有「THE MARC JACOBS」標籤的設計，就彷彿真的枕頭一般，時髦又有趣。

▲又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH推出超狂聯名 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Marc Jacobs The Pillow 包，NT＄22,900元。（圖／翻攝 品牌官網）

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關鍵字：

寶格麗, Bvlgari, 蔡依林, 木村光希, 蛇頭包, AMBUSH, 貝拉哈蒂德, Dior, AlexanderWang, 藤原浩, 枕頭包, MaisonMartinMargiela, BottegaVeneta, Ferragamo, MarcJacobs
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