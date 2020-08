又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH出超狂聯名

記者王蓁蓁 / 綜合報導

寶格麗(Bvlgari)的Serpenti系列包款時髦又擁有極高辨識度,以蛇頭作為包包的主視覺,珐瑯、寶石勾勒輪廓,包括天后蔡依林、最強星二代木村光希等,都是它的頭號粉絲,不斷注入新意也讓系列熱度不減。

就在前幾天,寶格麗突然在官方IG上閃電釋出超模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)穿超辣深V洋裝,演繹全新樣貌的Serpenti系列,新包款立刻引起潮人們的熱烈關注,因為改造它的人,正是日本炙手可熱的新銳潮牌AMBUSH,品牌主理人Yoon Ahn同時也是Dior男裝飾品設計師。繼聯名的Alexander Wang、藤原浩等人之後,這次的AMBUSH x Bvlgari會玩出什麼樣全新的高端潮流混搭?讓粉絲們好期待。



▲AMBUSH x Bvlgari 螢光綠小羊皮手拿包,約NT$93,000元。(圖 / 翻攝 AMBUSH Instagram)



Yoon將擅長的街頭潮流文化融入「Serpenti Through the eye of AMBUSH」的全新系列,大量使用搶眼酷炫的螢光色系,以光滑的皮革點綴珍珠,取代過往切割線條的寶石蛇頭,包身也轉換成近年時尚圈超火的超療癒「枕頭」輪廓,帶有前衛感的金屬感手柄與肩背帶,更讓「蛇頭包」亮點滿滿。

▲AMBUSH x Bvlgari 螢光藍小羊皮手拿包,約NT$93,000。(圖/翻攝 AMBUSH Instagram)

除此之外,AMBUSH x Bvlgari更推出了腰包、心形小包、皮革手環等超多款式選擇,讓它一曝光詢問熱度就超高,由於包款9月才上市,可要耐心等等。

▲AMBUSH x Bvlgari 黑色小羊皮手拿包,約NT$93,000。(圖/翻攝 AMBUSH 官網)

▲AMBUSH x Bvlgari 螢光綠小羊皮腰包,約NT$78,000。(圖/翻攝 AMBUSH 官網)



▲AMBUSH x Bvlgari 螢光紫小羊皮腰包,約NT$78,000。(圖/翻攝 AMBUSH 官網)





▲AMBUSH x Bvlgari 黑色小羊皮愛心晚宴包,約NT$93,000元。(圖/翻攝 AMBUSH 官網)

▲AMBUSH x Bvlgari 金屬愛心晚宴包,約NT$93,000元。(圖/翻攝 AMBUSH 官網)



▲(左)AMBUSH x Bvlgari 螢光藍小羊皮手環(左),約NT$14,000元; (中)螢光紫小羊皮愛心零錢包,約NT$18,000元 ; (右)螢光綠logo印花卡夾,約NT$9900元。(圖/翻攝 AMBUSH 官網)

時尚圈火了好久的療癒係「枕頭」包包,從蓬鬆柔軟的觸感、到低飽和的莫蘭迪色系,不只品牌愛出,潮人明星們也都愛背。

Maison Martin Margiela

可以說是療癒系的始祖,超蓬鬆的glam slam bag,除了穿搭起來超時髦,抱在懷裡更是療癒放鬆。

▲Maison Martin MargielaMedium Glam Slam bag,約NT$51,000元。(圖/ 翻攝 品牌官網)

Bottega Veneta

最近燒遍時尚圈的雲朵包,幾乎可以看見它出現在各大時尚KOL跟明星的社群穿搭照裡,品牌繼續拆解其經典編織款,重新演繹成「Cassette卡帶包」,超軟Q的觸感也讓它獲得了「枕頭包」這個超可愛暱稱。

▲ Bottega Veneta The Pouch 雲朵包,約NT$85,000元。(圖/翻攝 品牌官網)



▲ Bottega Veneta Cassette枕頭包,約NT$12,000元。(圖/翻攝 品牌官網)

Ferragamo

以柔軟小牛皮打造,再利用填充方式營造輕盈空氣,除了柔軟的觸感,Viva Bow Bag連造型也和枕頭相仿,搭配品牌最經典的蝴蝶結,成了下半年最生火的包款之一。

▲Ferragamo Viva Bow Bag,NT$46,900元。(圖/翻攝 品牌官網)

Marc Jacobs

療癒系當道,The Pillow包系列直接用「枕頭」命名,包包表面絲滑柔軟,拿在手裡超輕盈,印有「THE MARC JACOBS」標籤的設計,就彷彿真的枕頭一般,時髦又有趣。

▲Marc Jacobs The Pillow 包,NT$22,900元。(圖/翻攝 品牌官網)