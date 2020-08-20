趙露思金髮仙氣爆棚！黃肌也適合的5款「顯白髮色」　李聖經、朴敏英都在染

主演《傳聞中的陳芊芊》後爆紅的中國流量小花趙露思，最近在小紅書上上傳了自己染金髮的照片，不過許多粉絲卻表示，趙露思染起來好看只是因為他是趙露思啊！以下就推薦5款女星同款「顯白髮色」，不只對黃肌很友善，染完也不怕反黑～

女星同款髮色1：李聖經-蜂蜜茶色

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 上午 1:41 張貼

第一款就是李聖經的同款髮色！這款髮色在韓國超級夯～雖然是帶點金的淺髮色，但是染完卻超級顯白，所以是許多韓妞的首選髮色！蜂蜜茶色本身以橘棕色的茶色為基底，加入帶點金色調的蜂蜜色，染完之後顯白又甜美～

在 Instagram 查看這則貼文 南りほ（@minami.riho）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 6 日 上午 5:57 張貼

女星同款髮色2：李娜恩-霧灰色挑染

在 Instagram 查看這則貼文 Naeun（@betterlee_0824）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 上午 12:52 張貼

飾演《意外發現的一天》的女二、同時也是韓國女團APRIL成員的李娜恩最近在韓國也是大勢新人！他的髮色非常適合想要染特殊色卻又怕反黑、傷髮質的女孩～以原生的黑髮色搭配冷色系的霧灰髮色挑染，染完之後不只帶有濃濃的神秘感，也完全不會顯黑！

在 Instagram 查看這則貼文 ミヤシタ カナ（@creamy_cn）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 1 日 上午 7:09 張貼

這款髮色如果搭配手刷染的話，髮絲線條在陽光下會更細緻，看起來超有混血感！

女星同款髮色3：朴敏英-蜜糖棕

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 19 日 下午 7:16 張貼

朴敏英染這款髮色已經有一陣子了，但是還是很受好評～蜜糖棕可以說是韓妞最喜歡的棕色系髮色，不只不用漂、看起來顯白，素顏出門也很顯氣色！重點是他在陽光下會有很漂亮的蜜糖色髮絲光，而且褪色也不會變成可怕台妹金～

在 Instagram 查看這則貼文 花見 菜月（@__nacki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 29 日 下午 8:16 張貼

女星同款髮色4：BlackPink Jennie-紅棕色

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 6 日 上午 3:43 張貼

Jennie在染完超時尚（常人無法駕馭）的瀏海挑染後，就把髮色換成了紅棕色～這一款髮色雖然看起來沒什麼特別，但其實超級顯氣色！因為帶紅的髮絲光會照映在臉部邊緣，讓臉色變得更紅潤，很適合肌膚容易蒼白、素顏有病氣感的人染～

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 29 日 上午 3:53 張貼

女星同款髮色5：Twice子瑜-葡萄紫

最後一款就是子瑜最近染的葡萄紫髮色啦～子瑜在第一次染紫色頭髮時就被網友瘋狂稱讚，這次再次挑戰紫髮色果然還是超仙！這款髮色是很多髮型師推薦適合黃肌染的顯白髮色，帶點微微的酒紅色調，因此非常顯氣色，而紫髮色本身不會過於搶眼，但又很特別～

這款髮色在室內時會是很魅惑的紫黑色，完全不怕太浮誇，而且褪色後也會是很漂亮、帶有霧灰調的奶茶色！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠趙露思

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