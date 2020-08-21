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楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

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楊丞琳在IG公開自己的新髮型&髮色後就獲得許多好評，除了一口氣將長髮剪短之外，還換了超好看的雙層髮色～以下就推薦5款2020最夯的流行挑染髮色搭配，顯白、增加混血感，給想要換髮色的你多種選擇！

挑染髮型推薦1：雙色手刷染

第一款就是去年開始非常夯的手刷染！手刷染跟挑染很類似，不過跟一般挑染比起來手刷染的線條會更隱密，髮束感比較不明顯，對於不想要髮色太高調的女孩來說很適合～

這款髮色特別適合以奶咖色搭淺奶茶色的手刷染～因為兩者的底色都是棕色調，所以染起來更加自然，在陽光下會有很漂亮的奶茶金髮絲光，不管淡妝濃妝都很百搭！

挑染髮型推薦2：髮尾挑染

第二款就是韓國現在非常夯的髮尾挑染！這款髮色很適合討厭布丁頭的人～像韓星Lisa、李娜恩最近都換上這類型的髮色！這款髮色通常會以原生髮色或是偏深棕、黑色的顏色當作底色，接著從頭髮中部、尾端開始挑染，讓挑染的顏色集中在髮尾，這樣既可以改變髮色，但是頭髮長長後又不會出現可怕布丁頭！

重點是這款髮色基本上不管搭什麼挑染色都好看，而且只需要漂一小部分的頭髮，完全不怕傷髮質，就算挑染褪色後還是會超有型！

挑染髮型推薦3：雙色漸層染

雙色漸層染也是這幾年非常流行的挑染髮型～這類型髮色如果想要看起來很特別，可以以淺髮色當作底色，搭配上深色漸層；不過如果想避免布丁頭問題，建議可以使用原生髮色，或是染深色系髮色，搭配上霧感髮色的挑染，這樣就能擁有特殊髮色又不會造成布丁頭！

挑染髮色推薦4：歐美感手刷染

又是一款手刷染挑染！不過歐美款的手刷染線條感會比起第一款更明顯，看起來更有混血兒的感覺，挑染的顏色也會成為髮色重點，如果想要走帥氣歐美感的女孩，選這類型的挑染就不會錯！

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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