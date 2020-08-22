昆凌撞包許路兒！相差18歲都愛BURBERRY TB　她露腰又露肩根本少女

▲昆凌（左）、許路兒都愛BURBERRT TB包。（圖／翻攝昆凌、許路兒instagram）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

最近在IG上瘋狂刷屏的BURBERRY TB花押字系列，可以說是今年必收的包款呀！以創辦人姓名縮寫設計的TB logo，不論是包款還是服飾都深受女明星與時尚潮人的喜愛，例如昆凌的亮橘色毛巾布款式，很有夏日氣息，許路兒則背著同款黑色，年齡相差18歲的兩人雖撞包，但各有各的風情。



▲昆凌背亮眼的橘色小型絎縫毛巾布 Lola 包 NT$ 48,900。（圖／翻攝昆凌instagram）

27歲的昆凌在IG上po出帶著橘色的毛巾布Lola包的照片，見她戴著草帽、墨鏡，一派悠閒度假感，包包超有活力的顏色，真的非常適合在好天氣背出去遊玩！帶貨女王許路兒更是連續好幾天都背著黑色毛巾布Lola包，與昆凌同款不同色，尺寸也較大，黑色款百搭實用，近45歲的她凍齡力道十足，時而露腰，時而露肩，完全是少女。



▲中型絎縫毛巾布 Lola 包NT$ 65,000。（圖／翻攝許路兒instagram）



▲周興哲用花押字印花環保帆布Sonny 腰包NT$ 25,900。（圖／翻攝周興哲instagram）

另一個撞包的是潮模李函（Kiwi），她直接換上滿滿花押字印花的泳裝搭配橘色款，高衩、大挖背的設計，讓李函毫無贅肉的身材一覽無遺，搭上亮眼的毛巾布Lola包，青春又可愛。

▲小型絎縫毛巾布Lola 包，NT$ 48,900 ; 花押字印花泳裝，NT$16,500。（圖／翻攝李函instagram）

前陣子Burberry 寄了一大箱的「居家隔離驚喜箱」給李函，包裝裡滿滿的TB花押字，讓李函在開箱影片裡直呼：「超可愛」、「我要收藏佈置家裡」，這巨大的驚喜包裡除了Burberry 方型鏡框太陽眼鏡，以及迷你花押字印花環保帆布海灘托特包，還有各種居家隔離解除無聊的小物，例如附有竹炭的玻璃水壺、投影機、種植酪梨的玻璃容器，真的超暖心。



▲Burberry B 圖案方型鏡框太陽眼鏡，NT$ 11,800。（圖／翻攝李函instagram）



▲Burberry迷你花押字印花環保帆布海灘托特包，NT$ 34,900。（圖／翻攝李函instagram）



▲ Burberry贈送各種居家隔離時，排解無聊的小物給李函，有附贈竹炭的玻璃水壺、投影機、種植酪梨的玻璃容器等。（圖／翻攝李涵instagram）

雖然疫情尚未緩解，Burberry創意總監Riccardo Tisci以自由、奔放、探索為主題，將世界各的的奇觀美景融入花押字印花，展開一場以Burberry帶頭的環球旅行，從杜拜、到海上至內蒙古，將人們內心想與世界接觸的渴望傳遞出去。



▲在杜拜沙漠上，多領域藝術家Nathaniel A. Alapide將Burberry全新TB花押字打造成一幅獨一無二的沙地題字。（圖／品牌提供）



▲TB 花押字全新配色的熱氣球，在黎明時刻啟航，飛越內蒙古烏海。（圖／品牌提供）

▲一艘艘帆船上 TB 花押字醒目且搶眼，在深圳港預備啟航，展開旅程。（圖／品牌提供）

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