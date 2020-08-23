全智賢、宋慧喬化妝師親授修容技巧！掌握5關鍵　腮紅、打亮簡單變小臉

韓國彩妝大師鄭瑄茉(Jung Saem Mool)，是許多韓星如全智賢、宋慧喬、李孝利、金泰希等藝人的指定彩妝師！不僅推出的同名彩妝品牌大受好評，老師也經常在個人SNS分享獨家化妝技巧。這回鄭瑄茉老師就為大家帶來明星們的修容祕技，超詳解根據自己的面相骨骼該如何修容＆腮紅，才能變成精緻小臉蛋，一起看看吧！

修容STEP1：腮紅在V區，輕點暈開最自然

上腮紅之前，我們先來定位最適合自己骨骼面向的腮紅位置。我們可以透過兩條線來作輔助，其一是鼻尖向左右延伸的水平線；接著是太陽穴經過蘋果肌到嘴角的線。兩條線的交集點，就是最合適自己的腮紅位置，我們可以參考下圖示會更清楚唷。

上腮紅時，我們從交集點為中心，慢慢往蘋果肌放大做暈染。彩妝師也叮嚀，用腮紅刷沾取腮紅時，要在蓋子上稍微均勻刷毛上的粉，以避免上妝後有色塊結塊感。

在 Instagram 查看這則貼文 전지현 Gianna Jun OFFICIAL（@junjihyun_81）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 上午 7:58 張貼

上色時，手法是「一邊輕輕畫圓，一邊漸漸向外暈染」，另外用刷具側邊較圓較扁的地方上妝效果會更好。完成後，刷子上的餘粉也可以輕輕掃過上眼瞼、臉頰下巴等處，讓全臉色調看起來更自然。

修容STEP2：輪廓修容要「扇形暈染」

輪廓修容的範圍從耳蝸為起點，向臉中央以扇形暈染。顏色上，我們選擇比一般膚色深1-2階的色號，用修容刷沾粉後、在鏡子（或衛生紙）上抖去餘粉。

在 Instagram 查看這則貼文 전지현 Gianna Jun OFFICIAL（@junjihyun_81）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 10 日 上午 7:12 張貼

首先，我們先橫向暈染鬢角、顴骨修容（1），接著加深髮際線顏色（2），最後輕掃下顎線條（3）。特別注意的是，修容色和腮紅之間顏色要銜接自然，才不會出現奇怪的色塊感唷。

修容STEP3：鼻影修容範圍要小、要輕

這是確定臉部中心很關鍵的一步，也是五官2D變3D的重要步驟。從鼻樑和眼角交界的位置開始，繞過眼珠到眼睛中間，最後加上鼻孔周圍，就是完整的鼻影修容區域。顏色上選擇和輪廓修容一樣的色調，可以讓整個妝容保持一致性；筆刷上選擇刷毛圓形較硬款，能讓顏色混合暈染的更自然方便。

修容STEP4：高點處打亮，五官更立體

修容暗色可以讓臉蛋縮小，產生「縮小內縮」的視覺效果；提亮打亮則是讓面部特定區域「凸顯出來」，看起來會更加澎潤，有立體感。畫打亮時，我們利用刷毛厚實的火苗刷尖端，以小圓圈方式做提亮。

在 Instagram 查看這則貼文 홍수주（@hongsuzu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 4 日 下午 10:06 張貼

打亮範圍從C區開始，接著和腮紅混合後向額頭暈染，最後是T區和嘴唇上方、下顎。特別留意的是，打亮色建議選擇裸膚或香檳粉色，會更接近皮膚色調，且偏光一定要細緻，才不會讓毛孔看起來粗大唷！

修容STEP5：髮際線修容：變身巴掌臉的關鍵！

「髮際線修容」是我們最常遺忘的修容位置，但也是視覺小臉的關鍵步驟！因為會畫到頭髮位置，建議使用扁頭，毛質短偏硬的化妝刷來完成。我們選擇和髮色相近的修容顏色後，順著頭髮方向輕輕填補髮際線、鬢角稀疏的部分。

最後，針對容易出油的T區用透明蜜粉輕輕掃過定妝，韓星們的超立體五官修容就完成囉！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@hongsuzu

【延伸閱讀】

【修容教學】整形級「修容」教學，「正側面分界線」是瘦小臉關鍵！化妝師親授乾淨、顯立體度畫法，肉餅臉秒變巴掌臉！



底妝起皮、浮粉、白芝麻？化妝師4技巧拯救乾肌、混合肌的悲劇底妝，粉底巨服貼不斑駁



LISA混血感「泰系妝容」爆紅！化妝師解析泰妝5重點，扁塌五官變深邃，比韓妝更偷心！



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。