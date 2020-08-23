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人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

不只有人間芭比這個稱號，Lisa更被形容為行走的Celine穿搭範本，最近她又在IG上曬出全新的Celine老花迷你托特包，搭配有點復古的髮型與服裝還不忘秀出大長腿，再度讓人燒心。小巧如紙袋的包款最近大熱，包括前陣子的Tiffany & Co、LV，往前推還有Fendi、巴黎世家等都出過類似的款式，「裝可愛」的小包當道，趕快get一個起來吧！

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Lisa 手拿Celine老花刺繡迷你托特包，甜美又復古。（圖／翻攝Lisa instagram）

韓國超人氣女團的Blackpink的Lisa作為社群女王，不只在IG上有3753萬追蹤，率性甜美的穿搭風格，更是只要po出穿搭照，就吸引大量粉絲爭相關注，她新曬的Celine老花刺繡迷你托特包，更是討論度超高，包上Celine logo手工刺繡，精緻又時髦，點綴在logo上方的愛心，是專屬七夕情人節系列的可愛小巧思。

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Lisa 穿牛仔短裙露逆天長腿，搭上Celine老花刺繡迷你托特包，展現夏日風情。（圖／翻攝Lisa instagram）

Lisa穿的檸檬黃上衣，也是今年春夏超火的色系，澎袖針織衫搭配牛仔短裙，一雙大長腿一覽無遺，手拿Celine老花刺繡迷你托特包，完美展現夏日復古氣息。

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Lisa無論手拿還是拎著Celine老花刺繡迷你托特包，都可鹽可甜。（圖／翻攝Lisa instagram）

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Celine老花刺繡迷你托特包（圖／翻攝Celine微博）

Tiffany＆Co. 

以廣受眾人們喜愛的品牌購物袋為靈感，Tiffany＆Co.一比一的比例尺寸，以牛皮取代購物袋的紙張面料，打造出Tiffany藍小牛皮頂級皮革手提袋，大大的滿足了時尚迷們的浪漫，其中小號尺寸還貼心附上斜背帶，更加方便。

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Tiffany & Co.托特包，大尺寸約NT$40,000 ，小尺寸約NT$29,000。（圖／翻攝品牌官網）

FENDI

同樣以購物袋為靈感，設計出Fendi最經典的黑色外框的黃色皮革購物袋，但不只是手提袋，還有各式大大小小的硬殼禮物盒，時髦又實用，讓時尚迷們的收集願望一次滿足。

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）


LOUIS VUITTON

LV長方造型的托特包是經典款，縮小後再度掀熱潮，隨時都可能躍上缺貨名單，同樣附上斜背帶，以及小巧優雅的手柄，可以展現多變化的穿搭，除了老花也有素面可以選擇，剛好的尺寸也讓小包不會是廢包。

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲PETIT SAC PLAT 老花小包，NT$45,400。（圖／翻攝品牌官網）

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲PETIT SAC PLATn 皮革小包，NT$52,500。（圖／翻攝品牌官網）

Balenciaga

Balenciaga堪稱小紙袋包的始祖，比起其他品牌再更極簡、街頭，且款式選擇更多，價格也好入手，因此深受年輕潮人們的喜愛，非常適合作為時尚小白們的入門精品。

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Everyday xxs tote bag（左）約NT$34,000 ; （右）約NT$38,000。（圖／翻攝品牌官網）

▲人間芭比Lisa曬逆天大長腿　手上的Celine迷你托特竟偷藏愛心 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲SHOPPING PHONE HOLDER，約NT$30,000。（圖／翻攝品牌官網）

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關鍵字：

Lisa, 人間芭比, Celine, Tiffany & Co, LV, Fendi, 巴黎世家
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