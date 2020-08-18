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徐睿知跟金裕貞都梳西裝頭尬美　粉絲一面倒喊她是女神

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記者李薇／綜合報導 

藝人徐睿知因拍攝《雖然是神經病但沒關係》裡面的暗黑童話家暴紅，不只是在劇裡面的角色受到歡迎，完美的造型以及可愛的個性，也吸引許多粉絲喜歡，最近更是受到LUNA的邀請，擔任彩妝的代言人，完美無瑕的肌膚狀態讓人超級羨慕。

▲徐睿知,金裕貞,蘭芝,LUNA,氣墊粉餅,。（圖／LUNA IG、品牌提供）

▲徐睿知最近成為LUNA的代言人。（圖／LUNA IG）

徐睿知換上超級無瑕的底妝，臉上幾乎沒有一絲色彩，淡雅的粉色唇膏搭配上俐落的髮型，還有棕色調的眉型，展現出她完美俐落的樣貌，身穿黑色皮革的斜肩上衣，露出纖細的直角肩以及手臂，看起來性感又優雅。

許多人發現徐睿知即將擔綱起代言人的畫報，都不禁大讚「好美」、「女神」、「我心中的女王」，吸引2766人按讚，雖然只有千人，但已經是品牌少數按讚破千的PO文，可見徐睿知真的非常受到歡迎。

▲徐睿知,金裕貞,蘭芝,LUNA,氣墊粉餅,。（圖／LUNA IG、品牌提供）

▲金裕貞代言蘭芝的氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

最近代言底妝也很受到歡迎的韓星，就是演出《便利店新星》的金裕貞，蘭芝在日前就釋出全新的氣墊粉餅形象照，只見金裕貞梳起簡約的西裝頭，搭配上乾淨輕透的底妝，手上拿著看似像是AirPods的氣墊粉餅「小薄荷」，看起來既時髦又好用。

▲徐睿知,金裕貞,蘭芝,LUNA,氣墊粉餅,。（圖／LUNA IG、品牌提供）

▲金裕貞形象偏向可愛感。（圖／品牌提供）

這次我型我塑氣墊粉餅在南韓一上市，就立刻吸引許多顏值控搶先入手，洗版IG，還有人會買貼紙為它妝扮，最近這款爆紅的單品也引進了台灣販售，分為「小薄荷」的霧感氣墊粉餅還有「寶寶粉」的光感氣墊兩種。

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關鍵字：

徐睿知, 金裕貞, 蘭芝, LUNA, 氣墊粉餅
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