脖紋一出老10歲！加速頸紋生成的4大壞習慣　枕頭高低要小心

▲頸部是最容易洩漏年齡的部位，想擁有凍齡好狀態別忽略頸部保養。(圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

現代人重視保養，很多人臉部肌膚平滑細緻，完全看不出來年齡，卻敗在無法遮掩的頸紋。根據網路票選，最多人認為比臉部皺紋更難消除的部位是脖子紋路，不僅難消除，頸紋一出現看起來就感覺老10歲！想避免頸紋年輪現身，除了做好保養，以下4個會加速頸紋生成的壞習慣一定要先改起來。

1.忽略頸部保養、防曬



頸部的真皮、脂肪結構只有臉部的三分之二薄，保濕力更是低弱，因此頸部肌膚比起臉部更為細緻脆弱，加上頸部是活動頻繁的部位，缺乏保養、防護就會使得紋路早早出來見人。所以塗抹護膚品、防曬時，別忘了帶到脖子，尤其紫外線是導致肌膚老化的頭號元兇，脖子經常裸露在衣物之外，更需要好好塗上防曬品幫助頸部對抗光老化。

▲長時間低頭滑手機、看電腦會讓頸部一直承受壓力，生成紋路。(圖／翻攝IG@thanks_kim）



2.長時間低頭滑手機



隨著3C產品、數位網路的普及，現代人常長時間低頭滑手機，使用平板、電腦，頸部前傾的不良姿勢會導致頸部持續負重約25～30kg，擠壓頸部肌膚的同時，還會造成頸部循環不良、缺水與乾燥，使得下顎線條鬆弛，並導致「姿勢型橫紋」生成。所以滑手機、用平板追劇時，換個姿勢，別低頭了。

3.卸妝忘記帶到頸部



化妝時為了避免臉部和頸部出現色差，許多人會把底妝帶到頸部，但晚上卸妝清潔時卻忘了脖子也有上妝，只在沐浴時簡單清潔，使得彩妝、髒污殘留，也會傷害頸部肌膚，造成乾燥、老化，紋路產生。

▲枕頭高低會影響睡姿，不良姿勢會導致頸部循環不良。(圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



4.枕頭高度不對



擠壓到脖子的不良睡姿，也會造成頸紋生成！像是枕頭高度太高或太低，會使睡覺時姿勢扭曲，造成頸部血液循環不順暢，進而使得頸部膚色暗沈、產生雙下巴與頸部紋路，所以選擇適合自己的寢具也很重要。

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