防曬做好還不夠！啟動「抗藍光」保養，就是比別人老得慢

▲頻繁使用3C產品，會加速老化速度。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

現代人除了防紫外線，也要防藍光，日夜滑手機、睡前追劇平板不離身，根據統計每天每人每天至少花費9小時使用3C產品，這都是加速肌膚老化的原因。

藍光擁有比紫外線更高的能量，能滲透直達更深的真皮層，暴露在數位螢幕發射的過量藍光下，將因自由基導致氧化壓力，蛋白質氧化變形，降低肌膚防禦力，導致缺水乾燥、紋理紊亂、細紋變得明顯，加速肌膚老化，同時也會使膚色變得加暗沉。

人體具備不同的日夜運作模式，在日間，防禦機制自然開啟，而休眠的夜間，修護力達到最高峰。夜晚來自3C產品的藍光卻會造成干擾，影響到身體對白天、黑夜的自然判別，身體無法正確接收訊號，打亂日夜規律節奏，無法開啟修護模式，藍光更致使情緒持續亢奮的狀態而影響入睡，導致失眠，加快肌膚加速老化。

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歐舒丹蠟菊系列加入全新蠟菊精華抗藍光晚安修護面膜，蘊含來自科西嘉島蠟菊精華油和強效SAE因子的黃金比例複合配方，打造抗藍光的雙重抗氧化力，全面提升肌膚防禦力及修護力。

▲香緹卡 抗藍光防護精華液，30ml，5,700元。

香緹卡的抗藍光防護精華液，內含高能量修護成分，不僅能養出滋潤和透亮感，也能在夜間達到抵抗藍光傷害及修護功效，蘊含西班牙庇里牛斯山的酵素萃取物能第一線防禦藍光威脅，給肌膚抗藍光完備的保護罩。

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