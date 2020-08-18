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《鬼滅之刃》聯名再一發！GU推出禰豆子、鬼殺隊內褲也太害羞

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記者王則絲／台北報導

繼本週一（17日）UNIQLO才正式上架《鬼滅之刃》第一彈漫畫版聯名UT系列，同屬迅銷集團的GU也立刻跟上腳步，於近日宣布將在8／28於網路搶先開賣《鬼滅之刃》特別聯名系列，全台實體店舖則於9／4正式上架，共推出男、女、童系列服裝，其中甚至還包括了禰豆子專屬花紋、鬼殺隊的「滅」字造型男生內褲！

▲GU X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲GU X 《鬼滅之刃》聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）

從各方品牌都搶著和《鬼滅之刃》合作就可知其火紅程度，更不用說在日本已是不分年齡層的火熱動畫，本回GU與《鬼滅之刃》推出聯名系列，以劇中描寫深刻的家庭成員、師徒之間及對身邊心愛之物的「愛」為主題，一口氣推出包含男裝T恤4款、男裝平口內褲4款、女裝T恤4款、女裝配件1款，以及童裝T恤3款。

▲GU X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲GU X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲GU X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲GU男裝《鬼滅之刃》聯名T恤NT＄390。

此次聯名系列中，除了運用主角們代表性的畫面樣貌，也巧妙融入人物設定中的個人特色，反映在花紋與色彩的設計上，每一款T恤都經典好搭配，不過其中還有一項「內褲」單品，意外成為備受矚目的焦點，不僅有三種分別代表著主角炭治郎、伊之助和善逸的配色款式，屁股上大大的「滅」字有夠搶眼，還有禰豆子服裝花紋的粉色款內褲，要穿上似乎需要一點勇氣，不禁令人感覺超害羞！

▲GU X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲GU X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲GU《鬼滅之刃》男生內褲NT＄150。

女裝系列的T恤款式也很可愛，以時下流行的「照片T」、「字母T」設計方式呈現，不用擔心穿出門太害羞，適當的版位反而讓人看起來添一分潮味，服裝大多有分為黑、白與嫩綠色的選擇，任何時節都能輕鬆搭配，喜歡《鬼滅之刃》的朋友真的不能錯過。

▲GU X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲GU X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲GU X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲GU女裝《鬼滅之刃》聯名T恤NT＄390。

而UNIQLO在早一步推出的《鬼滅之刃》UT聯名系列中，首先是以漫畫版的圖案為主作為第一彈，官方也有透露在9月將會推出另一動畫版系列，各位粉絲們可以好好期待一下。

▲UNIQLO X 鬼滅之刃 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 鬼滅之刃 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO《鬼滅之刃》聯名系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

GU, 聯名, 鬼滅之刃, 內褲, T恤, 炭治郎, 禰豆子
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