木村拓哉帶15,300元萬寶龍筆上工　天天換雷朋墨鏡當型男

▲木村拓哉戴著Ray-Ban Outdoorsman La Havana墨鏡，手上拿著萬寶龍筆等上工。（圖／翻攝takuya.kimura_tak IG）



記者陳雅韻／台北報導

日本近日飆出40℃的高溫，「日劇天王」木村拓哉耐著高溫上工，特別po出新照替自己打氣要全力以赴，雖然是戴著口罩遮了半張臉，行頭依然洩露了他的時尚偶像地位與天王身價，臉上戴著他的愛牌Ray-Ban（雷朋）墨鏡，手上拿的是萬寶龍（Montblanc）最經典的大師傑作系列鍍鉑金鋼珠筆。

▲木村拓哉擁有萬寶龍大師傑作系列鍍鉑金鋼珠筆，15,300元。（圖／萬寶龍提供）



木村拓哉擁有的萬寶龍大師傑作系列鍍鉑金鋼珠筆定價15,300元，是不少人進入萬寶龍書寫工具世界的入門款，筆蓋與筆身以黑色珍貴樹脂製作，頂端有標誌性的白色六角白星裝飾，三個鍍鉑金圓環壓印萬寶龍字樣，鍍鉑金筆夾飾有獨立編號，品牌特別提供於筆夾上或其右邊免費鐫刻名字或字首服務，與擁有者產生緊密連結。

▲木村拓哉經常戴著各式Ray-Ban墨鏡亮相。



墨鏡則是木村拓哉最常曬的時尚配件，他尤其鍾愛Ray-Ban，每日替換戴經典的Wayfarer鏡框、Aviator飛行員墨鏡、有搶眼橫樑的Outdoorsman La Havana墨鏡等款式；而他的腕錶收藏也深受矚目，近日工作常戴著435,500元的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款。

▲木村拓哉抱著愛犬，腕上戴著435,500元的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款。（圖／翻攝takuya.kimura_tak IG）



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