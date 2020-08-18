星巴克「地瓜球」70元登場！中秋玉兔發光墊、貓頭鷹馬克杯全都必收

▲星巴克中秋系列杯款8月19日開賣。（圖／星巴克提供，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

一年一度中秋節即將到來，星巴克粉期待的「中秋禮盒」以及隨行杯款也終於曝光，在馬克杯與冷水杯以及各式隨身瓶中注入了超可愛的玉兔、貓頭鷹、圓月來代表佳節特色，還將帶來小巧宛如月亮的「蜂蜜地瓜球」餐點，將於8月19日全新上市，千萬別錯過！

▲本季杯款以玉兔、圓月、貓頭鷹元素展開，（依序）玉兔驚喜馬克杯680元；貓頭鷹馬克杯580元；花朝月夕冷飲杯550元；兔耳祝福不鏽鋼杯900元。

星巴克此次中秋系列一共帶來近20款杯型，主題則是描繪玉兔拯救掉落的月球重返星空的故事，以多彩的叢林圖樣點綴草地或是繁花，並邀請來夜行動物貓頭鷹一起共伴美好的月色。像是在淡藍色馬克杯注入了兩隻立體玉兔，仿佛趴在具有坑洞的月球上，一舉一動惟妙惟肖；或是直接以貓頭鷹設計的杯盤組合，亮黃色為夏季帶來一絲涼意。隨身瓶部分，則延續玉兔與銀月的故事，淺藍和深藍色相互結合，運用不鏽鋼材質打造，兼顧保溫效果。

▲（依序）奇幻秋夜玻璃杯燈組共4色可變化燈光，1,380元；熊寶寶850元；玉兔提袋280元；玉兔嬉戲提袋650元；蜂蜜地瓜球70元。

另一大亮點是奇幻秋夜玻璃杯燈組，輕拍觸控燈矽膠杯墊就能變化燈光顏色，在暗夜中閃閃發亮，絕對是賞月最佳杯型，共四種顏色可挑選。此次更提供配件，包括玉兔捧花熊寶寶、玉兔嬉戲提袋、玉兔戴花零錢包、月兔便利單杯提袋可收藏。

同樣在8月19日開賣的還有金黃如月亮般的「蜂蜜地瓜球」，咬開內餡有新鮮的地瓜和著一顆顆起司丁，甜而不膩也成為必吃餐點。此外，為搭配七夕活動，星巴克在8月24日至8月25日兩天，購買兩杯大杯（含）以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享第二杯77折優惠；購買指定情人節商品組合，可享九折優惠。

▲85 度C在中秋攜手台灣原創插畫家「二搞」推出多達11款懷舊風系列禮盒 。（圖／品牌提供）

另外，連鎖咖啡門市85 度C在中秋攜手台灣原創插畫家「二搞」推出多達11款懷舊風系列禮盒，以民國58年阿姆斯壯登上月球的事件為背景，「蛋黃酥」化作月球表面惟妙惟肖。