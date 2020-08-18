fb ig video ETtoday search mobile

星巴克「地瓜球」70元登場！中秋玉兔發光墊、貓頭鷹馬克杯全都必收

>

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲星巴克中秋系列杯款8月19日開賣。（圖／星巴克提供，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

一年一度中秋節即將到來，星巴克粉期待的「中秋禮盒」以及隨行杯款也終於曝光，在馬克杯與冷水杯以及各式隨身瓶中注入了超可愛的玉兔、貓頭鷹、圓月來代表佳節特色，還將帶來小巧宛如月亮的「蜂蜜地瓜球」餐點，將於8月19日全新上市，千萬別錯過！

▲▼星巴克。（圖／星巴克提供）

▲▼星巴克。（圖／星巴克提供）

▲▼星巴克。（圖／星巴克提供）

▲▼星巴克。（圖／星巴克提供）

▲本季杯款以玉兔、圓月、貓頭鷹元素展開，（依序）玉兔驚喜馬克杯680元；貓頭鷹馬克杯580元；花朝月夕冷飲杯550元；兔耳祝福不鏽鋼杯900元。

星巴克此次中秋系列一共帶來近20款杯型，主題則是描繪玉兔拯救掉落的月球重返星空的故事，以多彩的叢林圖樣點綴草地或是繁花，並邀請來夜行動物貓頭鷹一起共伴美好的月色。像是在淡藍色馬克杯注入了兩隻立體玉兔，仿佛趴在具有坑洞的月球上，一舉一動惟妙惟肖；或是直接以貓頭鷹設計的杯盤組合，亮黃色為夏季帶來一絲涼意。隨身瓶部分，則延續玉兔與銀月的故事，淺藍和深藍色相互結合，運用不鏽鋼材質打造，兼顧保溫效果。

▲▼星巴克。（圖／星巴克提供）

▲▼星巴克。（圖／星巴克提供）

▲▼星巴克。（圖／星巴克提供）

▲（依序）奇幻秋夜玻璃杯燈組共4色可變化燈光，1,380元；熊寶寶850元；玉兔提袋280元；玉兔嬉戲提袋650元；蜂蜜地瓜球70元。

另一大亮點是奇幻秋夜玻璃杯燈組，輕拍觸控燈矽膠杯墊就能變化燈光顏色，在暗夜中閃閃發亮，絕對是賞月最佳杯型，共四種顏色可挑選。此次更提供配件，包括玉兔捧花熊寶寶、玉兔嬉戲提袋、玉兔戴花零錢包、月兔便利單杯提袋可收藏。

同樣在8月19日開賣的還有金黃如月亮般的「蜂蜜地瓜球」，咬開內餡有新鮮的地瓜和著一顆顆起司丁，甜而不膩也成為必吃餐點。此外，為搭配七夕活動，星巴克在8月24日至8月25日兩天，購買兩杯大杯（含）以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享第二杯77折優惠；購買指定情人節商品組合，可享九折優惠。

▲▼85度C 。（圖／品牌提供）

▲85 度C在中秋攜手台灣原創插畫家「二搞」推出多達11款懷舊風系列禮盒 。（圖／品牌提供）

另外，連鎖咖啡門市85 度C在中秋攜手台灣原創插畫家「二搞」推出多達11款懷舊風系列禮盒，以民國58年阿姆斯壯登上月球的事件為背景，「蛋黃酥」化作月球表面惟妙惟肖。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星巴克, 中秋, 地瓜球, 玉兔, 貓頭鷹, 月餅, 賞月
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

地氣接過頭？除巴黎世家　這幾家也因「中國化」惹負評

地氣接過頭？除巴黎世家　這幾家也因「中國化」惹負評

千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調

千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調

12生肖流月運勢8/19～9/16　屬雞小心丟失錢包手機、屬羊桃花在眼前 努力減肥但肚子好難瘦？做好5件事幫你甩開腰上肥肉、胖小腹 挑染大勢年！網友熱推Jennie瀏海染　3個範本女孩必須嘗試 一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算 Dior「黑魂沐浴皂」低調奢華！質感爆表價格卻親民　七夕送男友就選它 《鬼滅之刃》聯名再一發！GU推出禰豆子、鬼殺隊內褲也太害羞 347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面