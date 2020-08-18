悶熱口罩肌必備！「All in one」保養盤點，一瓶抵多瓶

▲氣候悶熱加上長時間戴口罩，保養應越簡單越好。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日常生活中，由於壓力、作息失調或不合適的彩妝及保養習慣，使肌膚出現突發狀況，從原本的健康狀態，逐漸轉為不穩定肌，甚至開始出現乾癢、泛紅等不適症狀。這時除了調整飲食習慣與作息之外，挑選成分簡單、一瓶抵多瓶的保養品也非常重要。

長時間戴口罩，肌膚更容易陷入不穩定狀態。對於外在環境影響也會變得更加脆弱、敏感，若不即時處理，更可能造成適應力、抵禦力下降，建議挑選簡單保養，品項求精不求多，成分單純，做好基礎保濕幫助還原健康膚質。



▲Neogence 積雪草B5密集護理霜，50ml，1,200元。

添加高純度95%積雪草苷和維他命原B5，只含9種必要成分，敏感、敏弱肌也能安心使用。醫美後或是肌膚突發不適情況下，得到即效舒緩與密集護理，更在日常保養中有效潤澤肌膚，打造長效的修護屏障。

▲EVE LOM 全能多效賦活乳，50ml，3,400元。

兼具保濕、亮白、控油、抗空汙、抗氧化的全能抗初老乳液，內含柳蘭萃取幫助保濕控油，為肌膚帶來不泛油光的明亮柔膚效果。水蜜桃花萃取、維他命Ｅ有效提升肌膚防禦能力；歐夏至草萃取、卡卡杜李萃取可修復肌膚，維持由內而外的透亮膚質。

▲DHC 御膚輕盈雪花霜，50g，780元。

一瓶抵多瓶的輕盈雪花霜，集結化妝水、精華液、乳液、乳霜、面膜等多功能，添加多達60種美膚精華，除了多效合一的方便性之外，同時擁有絕佳輕盈感。乳霜在塗抹後轉化為保濕潤澤水感精華，長時間為肌膚維持高度水嫩滋潤。

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