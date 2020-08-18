爆水面膜、卸妝膏銷售開紅盤！東森自然美口碑牌奏效　滿意度達9成

▲東森自然美旗下有兩大主力產品「r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜｣、「超效保濕按摩卸妝膏」銷售開紅盤，透過社群快速建立高討論度。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

近年來「有感保養」成為美妝界主流，然而每個月都有大量新品上市的美妝紅海中，東森自然美卻有兩大主力產品「r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜｣、「超效保濕按摩卸妝膏」銷售開紅盤，透過社群快速建立高討論度，而且經調查後發現，使用滿意度破9成，因此在第三屆東森自然美產學高峰會上，特別由東森自然美顧問團之一的弘光科技大學化妝品系教授張聰民協助分析爆紅關鍵。

▲東森總裁曾為力推自家商品，親自率領200面膜大軍街頭快閃敷面膜，用的就是「超效保濕爆水氣墊面膜｣。

自東森總裁王令麟親自號召200人街頭快閃敷面膜活動開始，東森自然美旗下商品「超效保濕爆水氣墊面膜｣火速竄紅，接這第二波主打敏感肌也能溫和卸妝的「超效保濕按摩卸妝膏」連帶搭上話題成為美妝新寵。

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據東森自然美的使用調查報告指出，有90%使用者在使用r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜的過程未出現任何不適感，且認為面膜貼合度平均高達9分，而舒適度8.8分、滋潤度8.7分，試用後高達87%具回購意願；而「超效保濕按摩卸妝膏」更是在敏感肌族群獲得高度肯定，平均滿意度達8.1分，且有86%具回購意願。

▲弘光科技大學化妝品系教授張聰民親自實測兩款商品皆給予高度正面評價。

弘光科技大學化妝品系教授張聰民認為「r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜｣使用的布膜材質及精華成分都很優秀，因其使用韓國現在最熱門的4D蜂巢材質布膜，這種氣墊概念的材質，結構很密合因此能緊緊吸附精華液，「一般面膜拿出來會滴滴答答的，我試用這款的過程完全不會，而且敷在臉上也有拉提效果，比起過去的不織布、生物纖維面膜等，我覺得這款4D布膜真的是使用起來特別舒適」。

張聰民指出東森自然美有確實掌握到布膜的特性，並選用高效保濕的精華成分，採用傳統玻尿酸並添加r-PGA成分，r-PGA是來自納豆粘性成分的聚麩胺酸，每2~3個分子，會形成分子類的氫鍵，其實比玻尿酸更保水，因此張聰民肯定這款r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜巧妙融和了兩種明星成分搭配最當紅的布膜材質，因此1+1+1>10的效果。

▲「r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜｣及「超效保濕按摩卸妝膏」賣翻成為東森集團當紅明星商品。

另外，張聰民也指出「超效保濕按摩卸妝膏」也是一款實力派商品，「一般卸妝產品不只追求乾淨度，皮膚還要不受傷害、不刺激，而超效保濕按摩卸妝霜是利用植物精油、親水性的乳化劑，以及對皮膚沒有傷害的合成脂類製成」，張聰民還特別發揮實驗精神，自行以市售麥克筆實測，發現卸妝力很不錯，而且卸妝後的肌膚也沒有出現乾澀或太油膩的問題，因此認為總體來說，超效保濕按摩卸妝膏不僅卸妝能力好，卸後的膚觸及質感都相當不錯，會受到消費者喜歡也是毋庸質疑的結果。

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