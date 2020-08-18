最強頂級抗老新品！Sisley小白安瓶、La Prairie雙重魚子精華　抗皺緊實超有感

▲兩大頂級保養品牌Sisley、La Prairie都推出全新抗老精華。（圖／品牌提供，以下同）



記者張毓容／綜合報導

隨著現代人飲食習慣、生活作息的改變，加上空污微塵、3C藍光、壓力等各種因素，肌膚老化起始年齡不斷下降，老化不再只和年齡有關，抗老變成近年來最受重視的保養課題。近日，兩大頂級貴婦保養品牌不約而同推出重量級抗老新品，La Prairie首次融合雙重魚子護膚成分打造全新升級緊俏精華，Sisley則是推出4週密集修護的超強小白安瓶。

▲La Prairie 黃鑽魚子緊俏拉提精華，50ml，NT$23,950。



以經典「魚子萃取精華」聞名的瑞士奢華保養品牌La Prairie，其奢華、高效的護膚使用感備受許多貴婦名媛喜愛。繼2012年推出第一款反重力抗老精華「黃鑽魚子緊俏菁露」後，La Prairie今年8月再度推出全新抗老護膚鉅作—「黃鑽魚子緊俏拉提精華」，首次融合品牌兩款最尖端的魚子成份，擁有完美緊緻功效的「魚子精萃複方」與使肌膚恢復豐盈的「魚子精奢純萃」，讓抗老效果更全面。

此外，全新升級的黃鑽魚子緊俏拉提精華更運用雙管傳輸系統，經典鈷藍色瓶身中經典黃鑽魚子珍珠與乳液狀的逆齡修復精華分別裝於雙管中，直到按壓按鈕瞬間才會調和成好吸收的絲滑質地，一抹為肌膚補充抗老緊實能量，拉提、緊緻肌膚，同時淡化細紋紋路，讓肌膚更有彈性、更澎潤。

▲Sisley 抗皺活膚御緻激活安瓶，10ml x 4，NT$32,500。



法國頂級植萃保養品牌Sisley將於今年9月推出全新高濃縮抗老精華「抗皺活膚御緻激活安瓶」，添加銀杏葉萃取、維生素E衍生物、野薑花根莖萃取及高濃縮積雪草萃取等許多長效深層保濕及修護功效的頂級植萃成分，透過4週密集護理，增強肌膚防禦力、恢復健康循環、延緩老化，讓肌膚恢復細緻柔軟、光滑、緊緻。

抗皺活膚御緻激活安瓶使用1瓶1週的設計，每一瓶用完都能明顯感受到肌膚變化，若是在季節交替或肌膚出現疲勞、壓力時更可加強使用。

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