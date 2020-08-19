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被甜言蜜語欺騙「戀愛腦」星座Top 3！ 巨蟹腦補完美情人、雙魚耳根子軟

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲3大超級「戀愛腦」星座，墜入愛河絕對逃不出甜言蜜語 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

許多人生性浪漫，只要墜入愛河，就很有可能被甜言蜜語沖昏頭，完全不顧慮實際因素，甚至可能為了另一半的一句話就拋下一切，在外人看來絕對是十足的「戀愛腦」，以下就公開耳根子超軟，逃不出甜言蜜語的3大星座！

Top 3 雙魚座

雙魚座的「戀愛腦」是出了名，經常對於另一半說出口的甜言蜜語毫無戒備，且不多加思考，認為承諾就是永恆不變，會為了成全對方而付出許多代價，當然雙魚也是很容易墜入愛河的星座，只要對方展現出十足的誠意，哪怕只有靠近一步，雙魚也會走完剩下的九十九步，一旦開啟戀愛模式誰也無法阻擋。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 巨蟹座

巨蟹座一直以來就是只聽甜言蜜語的星座，他們對於眼前的人沒有觀察力，就算有千百個不該繼續的理由，巨蟹也是只憑著自己的內心決定一切，所以除了非常好騙，巨蟹還會上演一連串小劇場，想著這些甜言蜜語來腦補對方有多麼完美，等到該抽身的時候，一切都太晚了。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 牡羊座

牡羊座之所以逃不出甜言蜜語，都是因為對於感情的歷練太少，他們會把「直來直往」當成自己的保護色，看似和許多異性都很要好，其實單純的心思超乎想像，根本像是小孩子一般的稚嫩，當然戀愛降臨時就會立刻被洗腦成功，只有真正去經歷傷口，才會記得疼痛。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 巨蟹座, 牡羊座, 愛情, 戀愛
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