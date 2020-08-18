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跟巴黎世家比賽？DELVAUX七夕限定袖珍包大踩雷　網友狂轟：字太醜

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記者王則絲／台北報導

比利時皇家御用品牌DELVAUX以近兩百年歷史累積下來的工藝技術聞名，其為展現高超技藝與設計而推出的迷你「袖珍包」系列，近日因應七夕情人節特別推出了「中國夢」主題袖珍包，以打入大陸市場，卻被大陸網友們狂轟：「對中國風有什麼誤解？」、「跟巴黎世家比賽嗎？」、「字也寫太醜。」

▲DELVAUX七夕大陸限定袖珍包。（圖／翻攝自官網）

▲DELVAUX推出「中國夢」主題袖珍包系列。（圖／翻攝自DELVAUX官網，以下同）

DELVAUX自2015年起便持續創作「Les Miniatures袖珍」系列，以經典的「Brillant」包款作為創作畫布，等比例縮小到約與女生的拳頭大小相等後，在極小的空間上灌注最頂級的皮革以及工坊師傅的工藝技術，設計理念源自於世界各地的風情背景、代表性文化，先前也曾推出過英國倫敦、美國紐約、義大利⋯⋯主題，這次的大陸限定系列，則一共推出三款迷你袖珍包，一曝光便引起討論。

▲DELVAUX七夕大陸限定袖珍包。（圖／翻攝自官網）

▲麻將袖珍包，定價9,500人民幣（約台幣40,200元）。

此系列分別推出了麻將、燈籠和旗袍概念造型，雖然有人覺得：「麻將的是挺可愛。」但其中麻將與燈籠款式大多還是被網友們批評：「這確定是過七夕？我看是過年」、「燈籠和金元寶有什麼差異？」、「感覺像是要做來燒的⋯⋯」而且燈籠款上頭的福字也頻頻被指「未免寫太醜」。而批評聲浪最少，反而多有讚賞的則是藍色的旗袍主題款式，牡丹花扇子略顯浮誇，不過若只是當作包包掛飾是可以接受的範圍，金屬製的旗袍扣上特別刻出了繡線的紋理，非常精緻，「藍色這個還可以接受」、「旗袍的樣子還挺美。」

▲DELVAUX七夕大陸限定袖珍包。（圖／翻攝自官網）

▲DELVAUX七夕大陸限定袖珍包。（圖／翻攝自官網）

▲燈籠、旗袍袖珍包，定價9,500人民幣（約台幣40,200元）。

▲DELVAUX七夕大陸限定袖珍包。（圖／翻攝自官網）

▲適合掛在平時的素面包款上，作為亮點裝飾。

而早先BALENCIAGA（巴黎世家）在大陸推出的「七夕限定塗鴉款」沙漏包，已讓網友崩潰一回，巴黎世家為了呼應七夕情人節主題，直接在包上草寫繪製了「我愛你」、「你愛我」、「我愛我」、「他愛我」幾種不同文字造型，搭配上刻意粗糙、廉價感的鄉土味形象廣告，只得讓大陸網友大呼：「不懂時尚」、「土到極致還是土」、「一言難盡吧。」

▲DELVAUX七夕大陸限定袖珍包。（圖／翻攝自官網）

▲巴黎世家大陸七夕限定塗鴉款沙漏包。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

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關鍵字：

DELVAUX, Les Miniatures袖珍, 袖珍包, 中國風, 大陸, 七夕, 巴黎世家
fashion.net

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