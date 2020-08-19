IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的

▲IU私下穿搭輕鬆，搭配約1000元的OST電子錶。（圖／翻攝dlwlrma IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星IU因《德魯納酒店》爆紅，身價上億元，且身為時尚圈寵兒，理當擁有不少精品行頭，但她最常曬的仍是與她友好的Gucci新包、新裝，其他休閒時光她以輕鬆休閒的服裝為主，身上也不見珠寶或名錶，最常戴的是約1000元的南韓品牌OST電子錶。

▲IU戴的OST方形電子錶，約1000元。（圖／翻攝OST官網）



IU去年被美國雜誌《富比士》選為「亞洲慈善英雄」30人，今年爆發新冠肺炎疫情，她也默默多次捐款超過800萬元台幣，被封為「捐款天使」，對於公益相當投入；而她平日生活則相當低調，最常曝光的是平價飾品與腕錶品牌OST的方形電子鍊帶錶，是她白襯衫搭牛仔褲時的最佳配件。

▲IU穿Gucci藍白編織綁帶削肩背心44,000元，深藍牛仔喇叭褲31,000元。

身為Gucci品牌之友，IU沒忘了偶爾曬曬新品，近日穿著總值75,000元的Gucci藍白編織綁帶削肩背心與深藍牛仔喇叭褲，俏皮可愛的模樣贏得好評，而包款則入手76,000元的Jackie 1961鑽石菱格紋肩背包，是實用且好搭配的款式。

▲Gucci 76,000元的Jackie 1961鑽石菱格紋肩背包是IU的愛包之一。

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