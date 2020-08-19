fb ig video ETtoday search mobile

IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的

>

▲▼ IU 。（圖／翻攝dlwlrma IG）

▲IU私下穿搭輕鬆，搭配約1000元的OST電子錶。（圖／翻攝dlwlrma IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星IU因《德魯納酒店》爆紅，身價上億元，且身為時尚圈寵兒，理當擁有不少精品行頭，但她最常曬的仍是與她友好的Gucci新包、新裝，其他休閒時光她以輕鬆休閒的服裝為主，身上也不見珠寶或名錶，最常戴的是約1000元的南韓品牌OST電子錶。

▲▼OST WAtch 。（圖／翻攝OST官網）

▲IU戴的OST方形電子錶，約1000元。（圖／翻攝OST官網）

IU去年被美國雜誌《富比士》選為「亞洲慈善英雄」30人，今年爆發新冠肺炎疫情，她也默默多次捐款超過800萬元台幣，被封為「捐款天使」，對於公益相當投入；而她平日生活則相當低調，最常曝光的是平價飾品與腕錶品牌OST的方形電子鍊帶錶，是她白襯衫搭牛仔褲時的最佳配件。

▲▼ IU 。（圖／翻攝dlwlrma IG）

▲IU穿Gucci藍白編織綁帶削肩背心44,000元，深藍牛仔喇叭褲31,000元。

身為Gucci品牌之友，IU沒忘了偶爾曬曬新品，近日穿著總值75,000元的Gucci藍白編織綁帶削肩背心與深藍牛仔喇叭褲，俏皮可愛的模樣贏得好評，而包款則入手76,000元的Jackie 1961鑽石菱格紋肩背包，是實用且好搭配的款式。

▲▼ IU 。（圖／翻攝dlwlrma IG）

▲Gucci 76,000元的Jackie 1961鑽石菱格紋肩背包是IU的愛包之一。

►IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

►韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀


 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

IU, Gucci, 德魯納酒店
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

木村拓哉帶15,300元萬寶龍筆上工　天天換雷朋墨鏡當型男

木村拓哉帶15,300元萬寶龍筆上工　天天換雷朋墨鏡當型男

謝金燕戴蕾絲口罩被搶光　換上名牌小熊款可愛爆表

謝金燕戴蕾絲口罩被搶光　換上名牌小熊款可愛爆表

亮・珠寶／可轉換設計超驚喜　項鍊變手鐲、珍珠帶扣竟有12種配飾

亮・珠寶／可轉換設計超驚喜　項鍊變手鐲、珍珠帶扣竟有12種配飾

Swatch把威尼斯水怪變可愛了！　驚訝表情、繽紛色彩顛覆巨獸想像 陳庭妮搞丟鑽石耳環哭哭　寶貝卡地亞手環24小時不離身 柯南迷荷包要破了！　夏日祭典秀上百件周邊商品，粉絲都搶這罐 Gucci Logo銀戒7200元誘入門　加鑰匙元素洩甜蜜 陳庭妮性感look鬥眾人妻　侯佩岑靠卡地亞3.6億珠寶迎戰 林心如400萬名錶洩富婆身價　休閒裝靠精品配件撐場 關穎5歲女行頭升級戴珠寶　一出手6萬Tiffany、寶格麗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面