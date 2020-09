LV這個包「加量不加價」超驚喜！附上名片夾、錢包　放大老花超吸睛

▲LV Crafty系列,無論大包或小皮件都實用又搶眼。(影/實習記者蕭亭瑀攝)

實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

經典不敗的Louis Vuitton推出新花樣Crafty系列,將品牌Monogram老花融合了街頭塗鴉印花,看似民族風的圖騰設計讓人耳目一新,實際開箱會發現不但外表吸睛,而且非常實用,尤其Pochette Félicie鍊帶小包裡,還藏了兩個可獨立使用的小皮件,驚喜度滿分。

▲LV Crafty系列相當豐富,包包、小皮件、服裝都有。(圖/實習記者蕭亭瑀攝)

搶眼的LV Crafty系列,除了巧妙的揉合了精緻工藝,也讓之前觀望monogram包款、配飾和時裝的朋友們有了更多的選擇。LV Crafty系列產品線非常廣,從很火的帽箱包到T恤、球鞋,甚至可放置小物的收納盒、小筆袋都有,使用很多撞色元素,黑色經典、紅色奔放,整體大膽又生動。

▲LV Crafty On The Go 焦糖奶油色帆布托特包,NT $96,500。(圖/品牌提供)

LV On The Go 托特包除了是品牌經典,更是現在最流行的款式,LV Crafty系列特別推出焦糖奶油色,讓包包散發了秋日氣息,整體也比黑色或是經典老花托特包看起來輕盈年輕,為每日的通勤穿搭增添新活力,展現時髦的個性。無庸置疑的超大內容量,當成公事包、媽媽包、或是旅行包包都很合適。

開口的部分貼心的做了環扣設計,相較於許多托特包來得更加安全,環扣也可以拿來掛鑰匙包或是耳機,不怕在包包裡大海撈針。最值得一提的是LV Crafty On The Go包包,附上了長背帶,讓你除了手提之外還能單肩背。

▲LV Crafty On The Go袋口有勾扣、容量大,還有長背帶。(圖/實習記者蕭亭瑀攝)

如果想選擇百搭色黑色,一定要考慮CP值爆表的Crafty系列特別版Pochette Félicie鍊帶小包!打開包包就會發現「三合一」的驚喜,擁有黑白撞色的Monogram Empreinte牛皮鍊帶包的同時,裡面還有一個相同花色的拉鍊收納袋,可以當錢包使用,以及一個配有8個信用卡夾層的純黑長卡夾,撞色的工藝風完美點綴了包包,可拆式的設計,讓你以一個價格直接納入三個LV小皮件。

▲LV Crafty FÉLICIE POCHETTE,內有可分離的拉鍊袋、卡片夾,NT $56,500。

LV Crafty系列的紅色小配件們也相當討喜,熱情奔放的紅色加上鮮明奪目的幾何花紋散發出活潑感,Elizabeth筆袋還配上了LV Circle拉鍊頭,體現了品牌的標誌性格調,適合放置鋼筆、鉛筆或畫筆,甚至也可以放一些化妝品,實用又別緻,買來自用或當成禮物,都很適合。

▲LV CRAFTY ELIZABETH 筆袋,NT $16,800。