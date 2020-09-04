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LV這個包「加量不加價」超驚喜！附上名片夾、錢包　放大老花超吸睛

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▲LV Crafty系列，無論大包或小皮件都實用又搶眼。（影／實習記者蕭亭瑀攝） 

實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

經典不敗的Louis Vuitton推出新花樣Crafty系列，將品牌Monogram老花融合了街頭塗鴉印花，看似民族風的圖騰設計讓人耳目一新，實際開箱會發現不但外表吸睛，而且非常實用，尤其Pochette Félicie鍊帶小包裡，還藏了兩個可獨立使用的小皮件，驚喜度滿分。

▲LV Crafty。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV Crafty系列相當豐富，包包、小皮件、服裝都有。（圖／實習記者蕭亭瑀攝）

搶眼的LV Crafty系列，除了巧妙的揉合了精緻工藝，也讓之前觀望monogram包款、配飾和時裝的朋友們有了更多的選擇。LV Crafty系列產品線非常廣，從很火的帽箱包到T恤、球鞋，甚至可放置小物的收納盒、小筆袋都有，使用很多撞色元素，黑色經典、紅色奔放，整體大膽又生動。

▲LV Crafty。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV Crafty系列產品線非常廣，從帽箱包到很火的收納盒、甚至是小筆袋都有。（圖／LOUIS VUITTON公關提供）

▲LV Crafty On The Go 焦糖奶油色帆布托特包，NT $96,500。（圖／品牌提供）

LV On The Go 托特包除了是品牌經典，更是現在最流行的款式，LV Crafty系列特別推出焦糖奶油色，讓包包散發了秋日氣息，整體也比黑色或是經典老花托特包看起來輕盈年輕，為每日的通勤穿搭增添新活力，展現時髦的個性。無庸置疑的超大內容量，當成公事包、媽媽包、或是旅行包包都很合適。

開口的部分貼心的做了環扣設計，相較於許多托特包來得更加安全，環扣也可以拿來掛鑰匙包或是耳機，不怕在包包裡大海撈針。最值得一提的是LV Crafty On The Go包包，附上了長背帶，讓你除了手提之外還能單肩背。

▲LV Crafty。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV Crafty On The Go袋口有勾扣、容量大，還有長背帶。（圖／實習記者蕭亭瑀攝）

如果想選擇百搭色黑色，一定要考慮CP值爆表的Crafty系列特別版Pochette Félicie鍊帶小包！打開包包就會發現「三合一」的驚喜，擁有黑白撞色的Monogram Empreinte牛皮鍊帶包的同時，裡面還有一個相同花色的拉鍊收納袋，可以當錢包使用，以及一個配有8個信用卡夾層的純黑長卡夾，撞色的工藝風完美點綴了包包，可拆式的設計，讓你以一個價格直接納入三個LV小皮件。

▲LV Crafty。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供） 

▲LV Crafty FÉLICIE POCHETTE，內有可分離的拉鍊袋、卡片夾，NT $56,500。

LV Crafty系列的紅色小配件們也相當討喜，熱情奔放的紅色加上鮮明奪目的幾何花紋散發出活潑感，Elizabeth筆袋還配上了LV Circle拉鍊頭，體現了品牌的標誌性格調，適合放置鋼筆、鉛筆或畫筆，甚至也可以放一些化妝品，實用又別緻，買來自用或當成禮物，都很適合。

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供） 

▲LV CRAFTY ELIZABETH 筆袋，NT $16,800。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, Crafty, LV
fashion.net

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