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朴敏英仙女氣質太難超越！Joy穿同款洋裝「姿勢太醜」成敗筆

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記者王則絲／台北報導

韓劇一線演員朴敏英與韓女團RED VELVET成員Joy可說是兩位風格迥異，卻同樣貌美的女神，雖然平常可能搭不太上邊，但是近期Joy於社群貼出的一組美照中，身上穿的碎花長洋裝，被發現與朴敏英撞衫了！由於兩人駕馭起同款服裝視覺上效果差異甚大，一時之間令人難以看出，兩個人各自展現了個人的韻味，不過Joy的一個動作卻讓她在這回合落敗了。

▲Joy、朴敏英撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Joy、朴敏英撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲（上圖）Joy、（下圖）朴敏英撞衫。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy、rachel_mypark）

Joy日前於IG上貼出的美照中，身上穿著CELINE的綠色碎花洋裝，站在樓梯上便擺起了Pose，展現性感的鎖骨線條，更戴上了大圓頂草帽來呼應一身美洋造型。而朴敏英則是早在今年5月底時便穿上了同一款長洋裝，愜意的坐在窗邊任憑陽光灑下，被粉絲評為有如「仙女下凡」。

▲ ▲Joy、朴敏英撞衫 。（圖／翻攝自官網）

▲Joy、朴敏英同款綠色碎花長洋裝來自CELINE。（圖／翻攝自CELINE官網）

這件碎花洋裝擁有滿分的垂墜飄逸感，加上荷葉邊平領、縮口袖設計，讓整體洋溢著唯美的氣息，像是朴敏英的演繹就十分符合風格，給人一種浪漫、優雅的視覺享受，而較為年輕的Joy，平時以活潑、女人味的裝扮為主，穿上這套洋裝時卻把腳翹得老高，直接跨在樓梯扶手上，瞬間氣質盡失，成為此回合落敗的主因。

▲Joy、朴敏英撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Joy直接把腳翹在扶手上，讓氣質洋裝的魅力減半。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy）

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關鍵字：

joy, 朴敏英, 撞衫, CELINE
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