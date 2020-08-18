美肌噴霧集合！日系保養提倡「先降溫後防禦」，豔陽也不怕

▲熱壞了的肌膚需要先降溫，小容量噴霧隨身必備。（圖／翻攝自IG/liucolii、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

炎炎夏季體感溫度破表，不管是上班通勤、外出用餐，真的是熱爆了！肌膚曝曬在高溫下，除了做好防曬外，最該解決的就是油水失衡問題，資生堂提出「先降溫再防禦」概念，減緩因氣溫差造成的不適問題。

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資生堂全新推出紅妍肌活能量噴霧，含有獨家微霧保濕冷卻技術與雙薄荷精華，能瞬間有感降低肌膚溫度，噴霧中亦含有紅妍肌活露N中獨家的肌底修復成分，可從肌膚核心增強肌膚防禦力，幫助高溫躁動的肌膚解除受損危機。

隨身一瓶保濕噴霧其實好處多多，舉凡日曬後的鎮定、日常保濕都用得著，以下整理出最基本的四大功能，包準你入坑。

日常保養：保養步驟前均勻噴於臉部，雙手輕拍肌膚加速毛孔喝飽水，可隨時補充，使膚況急速穩定透亮，維持肌膚健康光澤。

日曬鎮定：日曬前後使用於臉部與身體肌膚，曬前補水加強肌膚防禦力，曬後立即緩解鎮定肌膚缺水狀況。

迅速補妝：補妝前先以面紙輕壓泛油處，均勻噴上保濕噴霧後以雙手輕拍全臉，修護斑駁妝容與不適的肌膚，最後壓上蜜粉或粉餅，重新打造精緻妝容。

髮尾保濕：洗淨秀髮後，將噴霧直接噴於髮尾或雙手，均勻抹上髮絲並加以梳理，使秀髮保濕不糾結。

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