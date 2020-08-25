LV的創立年份這下能記住了！翻新老花「Since 1854」　復古包超可愛

▲LV「Since 1854」系列，將經典老花翻新重組，推出服裝、配件。（圖／品牌提供，以下同）

實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

1854年對於LOUIS VUITTON來說，是一個再重要不過的年份，品牌創始於1854，至今走過了160幾個年頭，其中最最經典的深咖啡Monogram，到現在也是不敗的熱門花色，而今年LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere向經典永恆致敬，特別設計出全新復古老花「Since 1854 Monogram」，將原本圖騰重新拆開組合，疊上了家族徽章，將品牌重大意義的年份與Monogram完美融合，保留了經典又創造了一個新復古風格。

▲LV原有的Monogram（右）是超級經典，2020秋冬以品牌誕生年份為題，打造全新的老花「Since 1854」（中、左）。

經Nicolas Ghesquiere的設計巧手和無限創意，LV不斷將經典與現代完美結合，每一季的新系列也都蘊含了年輕又有力量的設計理念，展現品牌精神，2020秋冬登場的「Since 1854」系列，以復古典雅風格，將熱門經典款Dauphine、托特包Neverfull、水桶包Petit Noe等換上了外衣，更加值得入手收藏。

▲DAUPHINE包換上新的1854 monogram更時髦了，NT$131,000。

▲熱門款的束口小包換上新花樣顯得更可愛，PETIT NOÉ，NT$67,500。

▲Deauville Bag復古俏麗。

▲黑白花色顯得俐落、乾淨又有自信。

除此之外，LV更推出了「Since 1854」印花小配件，帽子和服飾為秋冬系列增添了不少秋日氣息。黑白和紅棗紅的配色也讓Monogram圖樣更顯立體，為穿搭畫龍點睛，特別適合在秋裝搭配上，增添一筆酷似萬花筒花樣的小單品。

▲絲巾用途很多，除了當領巾，綁在包包、手腕、頭髮上都可行。

▲1854系列休閒帽。

▲1854系列休閒鞋，NT$30,900。

▲適合秋冬搭配大衣的短靴。Metropolis Flat Ranger，NT$56,500。

▲像是萬花筒般的花樣讓人耳目一新。

▲紅棗色的深紅色拿來點綴秋日穿搭更顯時尚態度。

有著超過百年歷史的LV monogram老花換上了全新面貌，是不是很令人驚喜？相信「Since 1854」老花會成為品牌新經典，掀起一波時尚騷動。

【還有這些老花很熱門】

同樣在今年推出一系列使用品牌標誌「TRIOMPHE凱旋門印花」的復古系列商品的還有Celine，老花圖案讓人像是做了時光機回到1972年品牌創始的時間，隨著回歸，Celine也將許多經典包款都換上了凱旋門印花，有別於過去單色簡約的風格，讓包款顯得更加復古有特色，Lisa、木村光希Koki等人，接連發文炫包了，讓人好燒心。

▲Koki木村光希穿著簡單，搭配CELINE半月包，40,500元。（圖／翻攝Koki IG）

▲Lisa拎著CELINE小型托特包，相當可愛。（圖／翻攝Lisa IG）

BURBERRY的TB Logo也算是「新老花」的重要一頁，2018年創意總監Riccardo Tisci上任後，大刀闊斧將舊有識別改頭換面，從品牌創辦人Thomas Burberry的姓名字母縮寫找來靈感，向過往致敬。TB Logo剛誕生時，正反聲音都有，如今已奠定聲勢，很受歡迎，持續出現在包款、配件上，帶出新風貌。

▲BURBERRY的TB Logo印花，帶出全新風貌。（圖／翻攝BURBERRY IG）

▲BURBERRY TB押花字圖案印花，讓服裝很有特色。

►林俊傑穿9萬LV牛仔外套洩老闆身價

►昆凌撞包許路兒！她露腰又露肩根本少女