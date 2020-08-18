讓每一滴保養品CP值都變高！最好的保養工具竟然是雙手

記者李薇／綜合報導

很多人都會遇到一種狀況，就是「保養吸收的效果似乎沒有以前好了」、「最近的保養品都無法吸收」等等的問題，再春館製藥所研究顯示，臉部肌膚溫度達37度時，保養成分浸透率比起讓肌膚自行吸收提升高達5倍，亦能夠幫助膠原蛋白生成。

▲手的溫度就是最好的養顏工具。（圖／公關提供）



來自日本、成立40餘年的抗皺淨斑專家朵茉麗蔻也認為，「妳的雙手」就是最佳的養顏工具，透過手心溫度輕柔按壓、包覆臉部肌膚，可加速保養精華吸收，而日常保養只要掌握足夠用量、正確手法、不間斷的分層保養3大原則，就能大幅提升肌膚吸收力及保養效果。

足夠用量：許多人會因為夏季氣候濕熱或保養品價格昂貴，因而減少使用量，但若想發揮保養效果，用量千萬省不得！如同遵循醫師開立的處方籤，依照保養品牌官方建議用量來使用也十分重要，下回感覺保養不見成效，不妨檢視一下自己的用量是否足夠吧！

▲朵茉麗蔻的乳霜20也是品牌的經典商品。（圖／公關提供）



保養手法：拍越大力保養品越能被吸收的迷思，OUT！過大的保養力道容易造成肌膚負擔，甚至產生細紋，因此保養時的力道要輕柔，以不拉扯肌膚紋路為主；洗臉時則避免搓揉，建議透過扎實綿密的泡泡，以滾動方式帶走肌膚毛孔內的髒污。

不間斷的分層保養：膚質的改善需要時間驗證，且因為臉部肌膚與其他部位的肌膚構造不同，因此試用保養品時，建議在臉部肌膚體驗最少３天；而更換使用新保養品時，則建議至少使用１個月以上，因為健康肌膚正常的新陳代謝週期為28天，且隨著年齡增長代謝週期又拉長至40～60天，因此經過至少１個月的使用期，保養品是否為肌膚帶來改變立見真章。

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▲EVE LOM 全能多效賦活乳$3,400、品木宣言元氣十足亮顏精華$1650、朵茉麗蔻乳霜20$4,300、ALBION活潤滿水位保濕精華$1650、DR.WU 1.5% EGF彈力賦活精華$1000、DHC御膚輕盈雪花霜$780元。（圖／公關提供）