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「零負評」契爾氏美白淡斑精華下殺6.7折！7天有感變白　必學5招秘訣

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記者李薇／綜合報導

很多人都會買美白精華，就是希望自己可以擁有白皙又透亮的膚況，「Kiehl's契爾氏激光極淨白淡斑精華」就是其中網友大推的好物，不過到底要怎麼用？或是注意哪些細節？才可以讓每一滴美白精華都不浪費，發揮出最大的效果？可以從5個關鍵來著手，包準塗抹完7天立刻有感。

▲Her契爾氏淡斑精華。（圖／Her、Pixabay） 

▲契爾氏激光極淨白淡斑精華，50ml、原價3200元、特價2150元，點我購買。

1.使用量千萬別精省

通常保養品都會有最佳的使用量，比如一個滴管、50元硬幣大小等等，但很多人為了省錢，通常都會用得少了點，這樣容易讓效果大打折扣，但用得太多也是浪費，所以建議按照品牌推薦的使用方式來估測用量。

2.夜晚使用效果最佳

夜晚是肌膚的黃金修護期，趁著睡眠在幫助肌膚修復白天的損傷時，輔以美白精華液加以強化肌膚白皙與淡斑，效果會最好，可以幫助臉部肌膚更加迅速的更新。

▲美白,契爾氏,保養,精華,Her和她。（圖／IG） 

▲美白精華是很多人夏天必備保養品。（圖／bonmelie_m IG）

3.定期使用去角質產品

很多人會有「保養品怎麼吃不進去」的感覺，這時可以想想是不是臉部去角質沒有做，臉部角質過厚，因而導致無法吸進保養品，才會塗抹了保養品好像無感，建議一周可以做1、2次去角質，若是臉部肌膚比較敏感，可以使用乳液搭配化妝棉按摩肌膚，也是一種溫和去角質的方式。

4.化妝水之後使用效果最佳

精華液一般都是在化妝水之後使用，但有些人覺得省略化妝水的步驟感覺效果較佳，其實不然，化妝水可以幫助臉部肌膚打通吸收的通道，帶領後續的保養成分深入肌底，加速美白成分的吸收。

 ▲美白,契爾氏,保養,精華,Her和她。（圖／IG）

▲美白神器的契爾氏淡斑精華。（圖／hjchbj IG）

5.防曬萬不可缺

紫外線的傷害幾乎是無所不在，即使是待在室內或是陰天，也會有紫外線的侵擾，因此肌膚的防曬一定要做足，才能避免肌膚受到傷害刺激，也可以讓美白效果更加出色。

 ▲Her契爾氏淡斑精華。（圖／Her、Pixabay）

▲契爾氏激光極淨白淡斑精華，50ml、原價3200元、特價2150元，點我購買

Kiehl’s激光極淨白淡斑精華獲得各大美白賞殊榮，清爽質地很適合夏日使用，美白保濕一次做足，網友們用完直呼：肌膚透亮超有感。購物網站「Her和她」推出Kiehl's激光極淨白淡斑精華50ml、原價3200元、特價2150元，下手的時間到了！

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美白, 契爾氏, 保養, 精華, Her和她, Her, Kiehl’s
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