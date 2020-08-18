fb ig video ETtoday search mobile

奇美博物館全新打卡點！360度投影百年畫作、立體地景超震撼

>

記者鮑璿安／台北報導

觀光客必踩點的台南奇美博物館，近期在三大常設展廳「藝術廳、動物廳、樂器廳」皆注入新元素，包括全新360度影音環繞空間「時間的房間」，還原東非動物大遷徙的3D動物地景等，讓人身臨其境，美照拍不完。

▲奇美博物館 。（圖／奇美博物館提供）

▲奇美博物館 。（圖／奇美博物館提供）

▲奇美博物館 。（圖／奇美博物館提供）

▲展區「時間的房間」以畫作《音樂的寓意》為主題，打造一個環繞式多媒體影音空間 。（圖／奇美博物館提供）

為了使民眾來博物館擁有不同體驗，奇美博物館近期「藝術廳」推出全新展區「時間的房間」，以畫作《音樂的寓意》為主題，打造一個環繞式多媒體影音空間，透過天花板與四面牆360度的投影，讓民眾穿越逾百年的時空，回到畫作誕生之際。亮點更在於，以動態形式分享，由曾入圍金鐘視后的徐麗雯擔任導演，透過8分鐘的多媒體影音畫面，營造出多重轉折的戲劇情境。

▲奇美博物館 。（圖／奇美博物館提供）

▲奇美博物館 。（圖／奇美博物館提供）

▲增設「3D立體地景」呈現東非動物大遷徙與北極熊覓食畫面，仿佛身臨其境 。（圖／奇美博物館提供）

此外，增設「3D立體地景」，共設計兩個畫面，「天國之渡」呈現東非動物大遷徙、橫渡馬拉河的景象，遊客可以踏著岩石與動物們一起渡河，拍下險象環生的一刻。另一場景是「北極熊覓食」，由於全球暖化造成冰層融化，危及動物生存，此場景呈現出北極熊想獵捕菱紋海豹的瞬間，更適合親子族群打卡。

▲奇美博物館 。（圖／奇美博物館提供）

▲因疫情而停擺的戲劇型導覽「自動樂器小劇場」正式回歸 。（圖／奇美博物館提供）

奇美博物館去年（2019年）首度推出的戲劇型導覽「自動樂器小劇場」，由於疫情原因停擺，近日將重新開放定時導覽，全新「說書版」則是以說書的型態帶領觀眾進入自動樂器的世界，劇中人在故事角色與解說者之間轉換身分，每場節目20分鐘，穿插3台自動樂器演出，一天4場由兩種版本交替登場。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

奇美, 台南, 博物館, 展區, 展覽, 拍照, 打卡
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

地氣接過頭？除巴黎世家　這幾家也因「中國化」惹負評

地氣接過頭？除巴黎世家　這幾家也因「中國化」惹負評

千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調

千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調

12生肖流月運勢8/19～9/16　屬雞小心丟失錢包手機、屬羊桃花在眼前 努力減肥但肚子好難瘦？做好5件事幫你甩開腰上肥肉、胖小腹 347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你 《鬼滅之刃》聯名再一發！GU推出禰豆子、鬼殺隊內褲也太害羞 Dior「黑魂沐浴皂」低調奢華！質感爆表價格卻親民　七夕送男友就選它 一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算 挑染大勢年！網友熱推Jennie瀏海染　3個範本女孩必須嘗試

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面