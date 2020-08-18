奇美博物館全新打卡點！360度投影百年畫作、立體地景超震撼

記者鮑璿安／台北報導

觀光客必踩點的台南奇美博物館，近期在三大常設展廳「藝術廳、動物廳、樂器廳」皆注入新元素，包括全新360度影音環繞空間「時間的房間」，還原東非動物大遷徙的3D動物地景等，讓人身臨其境，美照拍不完。

▲展區「時間的房間」以畫作《音樂的寓意》為主題，打造一個環繞式多媒體影音空間 。（圖／奇美博物館提供）

為了使民眾來博物館擁有不同體驗，奇美博物館近期「藝術廳」推出全新展區「時間的房間」，以畫作《音樂的寓意》為主題，打造一個環繞式多媒體影音空間，透過天花板與四面牆360度的投影，讓民眾穿越逾百年的時空，回到畫作誕生之際。亮點更在於，以動態形式分享，由曾入圍金鐘視后的徐麗雯擔任導演，透過8分鐘的多媒體影音畫面，營造出多重轉折的戲劇情境。

▲增設「3D立體地景」呈現東非動物大遷徙與北極熊覓食畫面，仿佛身臨其境 。（圖／奇美博物館提供）

此外，增設「3D立體地景」，共設計兩個畫面，「天國之渡」呈現東非動物大遷徙、橫渡馬拉河的景象，遊客可以踏著岩石與動物們一起渡河，拍下險象環生的一刻。另一場景是「北極熊覓食」，由於全球暖化造成冰層融化，危及動物生存，此場景呈現出北極熊想獵捕菱紋海豹的瞬間，更適合親子族群打卡。

▲因疫情而停擺的戲劇型導覽「自動樂器小劇場」正式回歸 。（圖／奇美博物館提供）

奇美博物館去年（2019年）首度推出的戲劇型導覽「自動樂器小劇場」，由於疫情原因停擺，近日將重新開放定時導覽，全新「說書版」則是以說書的型態帶領觀眾進入自動樂器的世界，劇中人在故事角色與解說者之間轉換身分，每場節目20分鐘，穿插3台自動樂器演出，一天4場由兩種版本交替登場。