根本就是「圓仔妹」！海洋堂推貓熊寶寶扭蛋　粉嫩幼兒萌度破表

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北市動物園所舉辦的「圓仔妹」命名活動進入第二階段票選，使網上颳起貓熊熱潮！繼2016年推出特殊棕色貓熊之後，日本玩具品牌海洋堂（KAIYODO）今年將推出貓熊第二季「壽喜成長筆記」，粉嫩的幼兒貓熊睡在籃子裡的傻愣模樣，旁邊還有奶瓶、奶碟等小物配件，使小貓熊療癒指數破表

▲海洋堂推出貓熊寶寶扭蛋第二彈。（圖／翻攝自海洋堂官網，以下同）



▲海洋堂壽喜成長筆記扭蛋，預計於11月發售。



此系列共四款，預計於11月發售，網友看到直呼：「也太可愛了吧！」、「希望名字叫粉圓」、「根本就是圓仔妹」，搭上「圓仔妹」熱潮，貓熊粉絲肯定要全部收藏，扭蛋一顆售價400日圓（約台幣108元）。

▲海洋堂於2016年推出的特殊棕色貓熊。



同樣於扭蛋界眾所皆知的「戽斗星球」預計於八月開賣鎖黑色系列，獅子、山豬、企鵝、兔子、馬、狼經典戽斗搭配暗黑色調，將可愛趣味的畫面披上一層既時尚又神秘的面紗，讓戽斗控與黑色控先被燒一波，全系列共六款，扭蛋一顆200日圓（約台幣54元）。

▲黑色控們敲破碗的戽斗星球鎖黑系列。（圖／翻攝自T-ARTS官網）

另外，藏壽司暑假也推出了大人小孩都喜愛的拉拉熊Rilakkuma扭蛋，只要前往用餐就有機會轉到！拉拉熊、小白熊、小黃雞一共11款等你來扭。

▲藏壽司拉拉熊限定扭蛋。（圖／藏壽司提供）



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