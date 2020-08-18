貴婦逆齡新寵「白藜蘆醇、鹿胎盤」奪厲害？東森自然美顧問解密一次看懂

▲東森嚴選採用近期風靡貴婦圈的兩大成份「白藜蘆醇」及「鹿胎盤素」，火速成為銷售爆款。（圖／記者徐文彬攝，下同）



記者林璟倩／綜合報導

留住青春美麗是所有女性共同的心願，許多人甚至視美麗為一種投資，最好能能愈活愈年輕成為逆齡仙女，近年來風靡貴婦圈的兩大成份「白藜蘆醇」及「鹿胎盤素」更是被廣泛認為對延緩老化有利的活性成分，因此第三屆東森自然美產學高峰會特別邀請到對藥草學、幹細胞等具專業研究背景的東森自然美顧問專家為大眾揭密。

▲東森自然美顧問陳日榮博士解說白藜蘆醇及鹿胎盤素爆紅關鍵。

許多人喜愛喝紅酒不只是為了風雅，而是對身體有益，其實紅酒所含的多酚成分就是白藜蘆醇。高雄醫學大學藥學博士、陽明醫學大學藥學系中藥草專家陳日榮指出，白藜蘆醇是多酚類抗氧化素的一種，經常存在於葡萄、莓果、花生等果實當中，過去有研究顯示白藜蘆醇可改善高脂血症、老年性黃斑部退化、調節血糖、延緩老化…等，對人體有益，而陳日榮博士所屬的陽明大學藥草學研究室也正著手針對東森自營保健商品進行進一步的測試分析。

▲森美顏醇萃飲近期受到消費者喜愛。

陳日榮博士說明，另一款也深受貴婦喜愛的「鹿胎盤素」成分，含有豐富維生素、胺基酸、鈣、鐵、鋅等元素，具有抗氧化、補氣血、調經、壯陽、補虛、美容養顏…等功效，對更年期婦女有益。近期實驗室特別針對東森活泉胎盤精華素進行成份測試發現確實具正面功效，不過要特別提醒，胎盤素因含豐富蛋白質，若有蛋白過敏症狀者應審慎使用。

▲東森活泉胎盤精華素對更年期婦女有益。

過去對電視購物商品宣稱效用存疑的台灣大學生化科技博士陳彥榮，為了追求真相而加入東森自然美顧問團，現正透過自身幹細胞專長主導東森委託台大實驗室進行產學合作，也同樣正在針對鹿胎盤進行研究測試。陳彥榮博士也在產學高峰會上提出，東森所提供的鹿胎盤原料對「人類脂肪由來間葉幹細胞株」測試過程中，發現確實有一些正面的結果，顯示胎盤素可以刺激幹細胞有關的基因反應且初步研究具修復效果，因此格外期待能有進一步的動物實驗、甚至是人體實驗，強化整個鹿胎盤素產品的公信力。

▲東森自然美顧問陳彥榮博士以自身幹細胞專長針對鹿胎盤原料進行測試，已發現確實會呈現一些正面結果。

不論是含有濃縮鹿胎盤及鹿茸成分的東森活泉胎盤精華素或是含高濃度白藜蘆醇及豐富莓果多酚的森美顏醇萃飲，兩大貴婦最愛頂級保養成份商品都在東森全球新連鎖創造絕佳銷售成績，成為最新抗老保養爆款。有專家解析及實證，足見東森集團始終秉持一貫東森嚴選的精神，致力提供消費者高品質服務，具超強研發力能將最新成分應用在產品上，讓愛美者跟著東森自然美一同走在趨勢最前線。

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