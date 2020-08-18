小鬼被adidas Originals全新ZX鞋款燒慘　曝主理潮牌AES將推全新副牌

▲小鬼黃鴻升示範adidas Originals 全新「ZX」系列鞋款，身為球鞋愛好者，光是adidas的球鞋數量就超驚人。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

藝人小鬼（黃鴻升）今（18日）現身adidas Originals 全新「ZX」系列鞋款發表會，以全身黑的工裝風格服裝來凸顯腳上的今日主角「ZX ALKYNE」，小鬼表示穿起來舒適度沒話說，但是充滿科技風的未來感造型最吸引他，「我們也沒有要跑奧運，所以我認為這雙鞋最大的賣點還是長得帥！」訪問中也曝光了個人主理潮牌AES將推出全新支線品牌的好消息，最快將在今年底前和大家相見。

▲小鬼今日出席adidas Originals ZX系列鞋款發表會，示範（上圖）ZX ALKYNE白色男生鞋款NT＄5,290、（下圖）ZX 2K BOOST男生鞋款NT＄5,290。（圖／品牌提供）



小鬼除了年底將發布新專輯外，今日還首度曝光主理服裝品牌AES將推出全新支線，名為「禁果」，簡稱為「FF（Forbidden Fruit）」，AES以前衛、潮流風格為主，經常會有較為特殊的剪裁、設計感印刷造型，或許容易讓人覺得難以駕馭，但是小鬼表示，全新的品牌禁果將會以偏向大眾一點Cutting為主，最快會於10、11月左右和大家見面，令人相當期待。

▲小鬼黃鴻升本身超愛收藏球鞋，光是adidas就超過百雙。（圖／記者王則絲攝）



本身是收藏球鞋愛好者的小鬼，透露光是adidas的鞋「至少有一百多雙吧！」adidas Originals包括經典的Superstar、ultra boost、潮人必敗的YEEZY等系列，也都擁有相當可觀的數量，他坦言：「其蠻累的，但就是興趣啦！這是我從小到大最持之以恆的收藏（球鞋）。」有些很少穿了但是又捨不得轉手，就一直放在那邊養，要供電、保持乾燥、偶爾還要拿出擦一擦確認狀況，一邊說還一邊苦笑：「其實人真的不用這麼多雙鞋子。」

▲AES服裝搭配adidas Originals ZX ALKYNE白色款，NT＄5,290。（圖／品牌提供）



訪問中小鬼提到，自己還是最在意鞋款的「帥度」，「在挑選鞋子上，帥對我來說是最重要的。」且因工作關係需常常換裝，所以「好穿脫」也是一個要點，出門輕旅行個三天兩夜的話喜歡只帶一雙鞋穿到底，實搭的款式會成為首選。

▲ZX ALKYNE 白色男生鞋款，NT＄5,290。（圖／記者王則絲攝）



而今天腳上這雙adidas Originals的「ZX ALKYNE」新鞋款便具備所有條件，採用的是BOOST的鞋底，腳感非常驚艷，流線型、漸層撞色設計，讓鞋款在低調中也很搶眼，「ZX ALKYNE」共推出兩款男鞋、一款女鞋，雖然小鬼今天無法親自示範，但是女生款ZX ALKYNE也值得近賞，乾淨的米白色鞋身上，以散發雷射偏光感的三條線點綴，鞋底細細的珠光也超美，全新的ZX系列現已上市。

▲ZX ALKYNE黑色男生鞋款，NT＄5,290。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲ZX ALKYNE白色女生鞋款，NT＄5,290。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



►肯爺曝光最新YEEZY外觀，比洞洞鞋更狂 網友狂酸：好畸形

►Nike用「曼巴周」緬懷Kobe！聯名Undefeated出新色、「名人堂」紫金款閃爆