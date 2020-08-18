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ETtoday執董邱佩琳成「低調藝術家」　60小時手繪《陽光女人》突破框架

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記者鮑璿安／台北報導

ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳除了是媒體業美麗女強人，2018年開始學習油畫，短短2年時間就就成為藝術界新星，今（18日）以「低調藝術家」的身份贈與禮客集團董事長翁素蕙《陽光女人》畫作，邱佩琳對於人物神韻拿捏得惟妙惟肖，花了60個小時完成畫作，期許自己用放鬆的心態去畫每一幅畫。

▲▼禮客集團 215歐廚音樂實驗平台週年慶 邱佩琳執行董事贈畫儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼禮客集團 215歐廚音樂實驗平台週年慶 邱佩琳執行董事贈畫儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲禮客集團 215歐廚音樂實驗平台週年慶，ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳（右）親贈《陽光女人》畫作。（圖／記者黃克翔攝）

禮客集團「215歐廚音樂實驗平台」創立滿週年，ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳暖心親贈畫作《陽光女人》，通過巧手描繪出翁素蕙董事長的陽光姿態，讓她相當感動，直呼是送進心坎裡。與油畫大師章德民學習油畫僅2年的邱佩琳，從素描到舉辦畫展，一筆一筆將眼前美好的事物搬上畫布，在創作《陽光女人》時，宛如陽光般和煦的筆觸，以飽和鮮麗色彩，將黃、紅配色大膽結合，邱佩琳提到，眼神是最難揣摩的，包括畫作中的口紅顏色都是一改再改，花了60個小時完成創作，只為了能夠更貼近人物姿態。

▲▼禮客集團 215歐廚音樂實驗平台週年慶 邱佩琳執行董事贈畫儀式。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼禮客集團 215歐廚音樂實驗平台週年慶 邱佩琳執行董事贈畫儀式。（圖／記者黃國霖攝）

▲為了讓翁素蕙董事長的蕾絲衣著更逼真，邱佩琳剪下50年前婆婆送給自己的服裝，以立體拼貼方式裝點畫作。（圖／記者黃克翔攝）

為了讓畫中翁素蕙董事長的蕾絲衣著更為逼真，邱佩琳親手將50年前婆婆送給自己的服飾剪下，以立體拼貼方式裝點畫作，意外成為點睛之筆，唯有早期立體蕾絲才能真正詮釋衣服的美感。邱佩琳表示：「繪畫最難的是放膽去做，因為有很多框架，無意間給自己約束，即使老師說繪畫是靠著神來之筆，但我還是會調整成為自己期望下的畫作，更努力更放鬆去畫每一幅畫。」

▲▼禮客集團 215歐廚音樂實驗平台週年慶 邱佩琳執行董事贈畫儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲翁素蕙董事長（左）特意在215歐廚安排畫作揭幕儀式，結合藝術與歌唱打造美好盛宴。（圖／記者黃克翔攝）

邱佩琳不斷增進繪畫實力，未來也希望能朝抽象畫作發展，她認為這是一種挑戰，「我的個性要從具象到抽象很困難，能夠透過抽象畫出我的偶像趙無極畫家的風格，是我的期望。」而翁素蕙董事長也特意安排揭畫儀式，通過215歐廚結合音樂與藝術，令邱佩琳十分感動，「當我們送別人一幅畫，被慎重對待是最開心的事情。」
 

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關鍵字：

ETtoday新聞雲, 執行董事, 邱佩琳, 陽光女人, 禮客, 翁素蕙
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