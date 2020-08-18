20世紀名媛戴江詩丹頓項鍊錶喝茶　當代535萬摺扇錶可開闔不輸陣

▲江詩丹頓即日起至23日於台北101專門店舉辦橫越兩個世紀的女士時計傑作展。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

創立於1755年的瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin），擁有豐富的歷史寶庫，典藏了超過1300件各時期的代表作，今起至23日於台北101專門店舉辦橫越兩個世紀的女士時計傑作展，精選5件在不同場合可配搭的古董時計，同場還展出當代珠寶女錶，當中可開闔的Heure Discrete白金摺扇女錶搶盡目光。

▲江詩丹頓當代珠寶女錶設計別具巧思。（圖／記者陳雅韻攝）



▲江詩丹頓1930年製的黃金及內填琺瑯「神秘驚奇」女裝錶，是當時旅行或度假的重要配件。（圖／江詩丹頓提供，以下同）



江詩丹頓製作女士時計的最早歷史可追溯至1815年，是一枚飾有石榴石花卉圖案的黃金懷錶，爾後不斷接到王宮貴族與名媛淑女的訂單，依據不同的場合需求訂製符合當時禮儀規範又具裝飾性的精美時計。此次展出的20世紀初期古董作品，分別對照當時盛宴、午宴、下午茶、雞尾酒會、旅行配飾穿搭而生，讓錶迷一睹早期的精巧設計與工藝。

▲下午茶可搭配的1910年飾以鑽石和琺瑯的鉑金及黃金女裝吊墜錶。



▲午宴佩戴的1946年雕刻紋理女裝神秘腕錶配圓拱形連環錶鍊（左），1939年製鑲有寶石的長方形粉紅金女錶則是雞尾酒會的搶眼裝飾。



時序來到現代，江詩丹頓持續給予女性大驚奇，例如鑲鑽帶扣造型的Heures Audacieuse 白金女錶、真如摺扇般開闔運作的Heure Discrete白金摺扇女錶，均是華美又帶有個性的設計；走入日常則有今年全新機械女錶Égérie伊靈系列，1時位置呈現美鑽勾勒的偏心盤，自動錶指示日期，而月相錶顯露月相盈虧，具錶帶快拆系統，可隨心更換錶帶變換新風格。

▲江詩丹頓Heure Discrete白金摺扇女錶（左）5,350,000元，Heures Audacieuse 白金女錶1,990,000元。



▲江詩丹頓ÉGÉRIE系列自動上鍊腕錶（左）940,000元，ÉGÉRIE系列月相腕錶1,100,000元。

卡地亞（Cartier）上周在台舉辦頂級珠寶展，也呈現多件卡地亞古董珍藏系列（Cartier Tradition）時計，包括彰顯美好年代特色的1905年製蝴蝶結胸針墜飾錶、大膽採龜甲外型的1919年製TORTUE鑽錶，均是可銷售的作品，讓錶迷有機會珍藏經典之作。

▲卡地亞1905年製的古董珍藏系列蝴蝶結胸針墜飾錶，1,610,000元。（圖／卡地亞提供）

