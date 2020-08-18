GU進軍彩妝界！最低售價才165台幣　小資女包色也不心疼

記者李薇／綜合報導

快時尚品牌GU宣布即將在9月4日推出全新的彩妝線#4me，即將在日本搶先推出唇膏、唇蜜、眼影膏以及眼彩盤，售價從日幣590元（約台幣165元）到日幣1490元（約台幣415元），相信有機會再度掀起搶購熱潮。

▲GU打算推出彩妝線。（圖／GU官網）



以「自由化妝」的概念作為設計理念，讓彩妝也能輕鬆展現出時尚感，並且融入服裝穿搭以及日常妝容之中，GU推出全新的彩妝線#4me，同時會包含時下最夯的潮流色以及基本色系，可以打造出日常感又有流行風格的妝容效果。

▲眼妝修容盤。（圖／GU官網）



不只是推出全新的彩妝線，GU這次更是將焦點放在使用日本的成分，以及所有產品都會是在日本製造，確保所有的品質；同時也會採用環保材質，包括使用再生紙或是環保型甘油、棕梠油等等保濕成分添加在產品裡面。對於日本上市的消息，目前台灣並未有計畫打算引進。

▲唇釉產品。（圖／GU官網）



快時尚加入彩妝線GU不是第一個品牌，ZARA之前也在台灣推出彩妝線，售價從490元到1290元都有，像是H&M在國外也早就有販售彩妝的系列單品，只是目前尚未進入台灣販售，不過以價格來說，GU的彩妝還是很有競爭力的。

▲唇膏系列包裝相當文青感。（圖／GU官網）

