538萬名錶僅31克　超輕量材質開放客訂

▲Romain Gauthier新款Insight Micro-Rotor鏤空腕錶特殊訂製款，5,280,000元。（圖／品牌提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

獨立製錶品牌Romain Gauthier今年創立15周年，為裝載微型自動盤的招牌錶款Insight Micro-Rotor腕錶推出鏤空設計，並提出了特別訂製的版本，意即在傳統貴金屬之外，可選擇比鈦金屬輕一半且強度高3倍的碳陽離子（Carbonium）打造錶殼，搭載機芯後重量僅31.31克，且面盤、指針款式與是否保留主機板都可選擇，唯一堅持是品牌美學不能妥協，例如機芯零件手工打磨的製程絕不省略。

▲Romain Gauthier以碳陽離子Carbonium製的Insight Micro-Rotor鏤空錶，5,380,000元。



Romain Gauthier新款Insight Micro-Rotor鏤空錶呈現通透設計，主要機板與錶橋首度採輕量的鈦金屬製作，製作難度比傳統的黃銅更高，但對美化零件表面與內部的高標準依然不變，平均一枚機芯要花上350小時進行倒角、霧化、拋光等手工工序，才能成為收藏家的賞玩焦點；而追求輕盈是另一重點，因此開放訂製極輕盈的碳陽離子材質錶款，為確保絕佳防水，特別運用樹脂填充技術密合錶殼上無法以肉眼辨識的微小孔縫。

▲Romain Gauthier對機芯零件打磨相當講究，平均一枚機芯要花350小時進行倒角、霧化、拋光等手工工序。

而以古典風格著稱的德國獨立製錶師品牌LANG & HEYNE，則採接單生產方式，特色是2016年起齒輪以純金製作，品牌認為比傳統材料性能更好且毋須電鍍塗層，而腕錶外貌細部如指針，接受顧客選擇刀針、黑桃針或教堂針，因為每一個完美打磨拋光的小零件，都是品牌的驕傲。

▲德國獨立製錶品牌LANG & HEYNE Albert 單按把計時碼錶，2,380,000元。

