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「正確塗抹手法」讓保養效果更提升！保濕液用手比化妝棉更好

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▲▼保養品「正確塗抹手法」。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲塗抹護膚品時搭配正確保養手法，能提升吸收力和保養效果。(圖／翻攝IG @aoihamada、@innisfreeofficial)

記者張毓容／綜合報導　

你擦保養品時都是隨便抹抹就完事嗎？日本知名抗皺淨斑專家朵茉麗蔻就提醒，保養品隨便亂抹亂拍容易造成肌膚負擔，甚至產生細紋，而使用「正確保養手法」則能大幅提升肌膚吸收力及保養效果，像是保濕液、精華、乳液等都有各自適合的塗抹手法，快來看看怎麼擦才能讓護膚品發揮「一加一大於二」的保養效果。

化妝水、保濕液

此步驟主要的目的為保濕肌膚，因此為了盡可能降低保濕、保水成分的揮發，建議將使用工具由化妝棉改為雙手，透過掌心溫度輕按肌膚，提升角質層吸收力。

▲▼保養品「正確塗抹手法」。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲le charme白松露冰川露，140ml，NT$3,280；涵萃潤肌精 化粧水Ｉ(清爽)/II（滋潤），195ml，NT$280。

精華液

惱人的黑色素位於表皮最底層的基底層，想要提升透亮度與光澤，塗抹精華液時可透過指腹輕輕點彈肌膚，幫助含有維他命C及膠原蛋白成分的保養精華更好吸收，讓肌膚再現緊緻透亮。

▲▼保養品「正確塗抹手法」。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲DR.WU 3%白藜蘆醇亮白修護精華，15ml，NT$1,000；朵茉麗蔻 美活肌精華，30ml，NT$3,300。

眼霜、抗皺精華

以「不拉扯肌膚紋路」的力道，利用指腹畫圓慢慢輕柔按摩；容易產生小細紋的眼周、法令紋處，則是取適量以無名指指腹輕輕點壓加強滋潤度。

▲▼保養品「正確塗抹手法」。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲雅詩蘭黛 特潤眼部超能量修護霜，15ml，NT$2,600；香緹卡 喚顏粉晶萃，30ml，NT$8,000。

乳液、乳霜

乳液乳霜作為保養的最後程序，能將前面的保養精華成分緊緊鎖住，先取適量乳液或乳霜在雙手掌心均勻推開後，以雙手包覆臉部肌膚，多次慢慢輕柔按壓全臉，此時臉部因經過前面雙手保養的程序，溫度已些微提升，正是膠原蛋白容易生成的健康肌膚狀態。

▲▼保養品「正確塗抹手法」。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Neogence 積雪草B5密集護理霜，50ml，NT$1,200；EVE LOM 全能多效賦活乳，50ml，NT$3,400。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 使用手法, 塗抹, 用法
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