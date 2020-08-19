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潮流控注意！Supreme首支唇膏現身，超正霧紅先搶先贏

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▲▼Supreme首支唇膏8/20發售。（圖／翻攝自IG）

▲Supreme聯名唇膏未上市先轟動。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@patmcgrathreal）

編輯／Lily

早在先前就有爆料帳號在IG上分享Supreme唇膏照片，引來網友們一陣驚呼！而這個消息即將在8月下旬成真，英國彩妝大師Pat McGrath和Supreme的聯名唇膏終於問世，這也是Supreme創立26年來首次推出彩妝產品。

▲Supreme的秋冬系列讓人好期待，其中以口紅最受人注目。

潮流品牌Supreme每次推出的聯名系列總讓人眼睛一亮，這次終於等到了少女最愛的唇膏，找到英國彩妝大師Pat McGrath強強聯手，Pat McGrath招牌的奢華金色嘴唇鑲嵌在口紅瓶身，包裝外還印著Supreme Logo，時髦到連男友都想搶著收藏。

唇膏色調是帶有氣場的霧面鮮紅色，完美結合了品牌DNA與Pat McGrath的獨特風格，Supreme x Pat McGrath聯名唇膏預計於2020年8月20日與即將推出的秋冬系列一起在Supreme官網線上限定發售。 殼光拿在手上就令人心動不已。

►►紅色唇膏看更多

▲▼七夕情人節唇膏盤點。（圖／品牌提供）

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肌膚之鑰將於七夕推出全新限量「10年經典紅Legend系列」的奢華訂製光燦唇菁萃。注入流金般珠光，有如珠寶躍上雙唇，是一款不分年齡都可駕馭的紅唇，質地保濕不黏膩，輕輕一抹就是絕美雙唇。

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關鍵字：

supreme, 唇膏, 聯名, 師Pat McGrath, 紅唇
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