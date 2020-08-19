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影后被LV 9萬字母項鍊燒到　與芭蕾首席男舞者撞同款

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▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）

▲奧斯卡影后艾莉西亞薇坎德演繹LV Volt珠寶系列。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由LV（Louis Vuitton，路易威登）鐘錶暨珠寶藝術總監 Francesca Amfitheatrof創作的新珠寶LV VOLT系列，打出名人牌，邀奧斯卡影后艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand、畫家暨藝術家Sharon Alexie、大陸名模毛小星，詮釋縮寫字母L與V構成的時髦珠寶。

▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）

▲艾莉西亞薇坎德疊戴3條LV Volt項鍊。

▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）
▲巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand也擔任LV Volt廣告主角。

LV VOLT系列盡情翻玩L與V字母，共有5個子系列，可以是合而為一串成鍊結、亦可上下顛倒連成新圖騰，甚至構成華麗的網，擔任品牌大使的艾莉西亞薇坎德與芭蕾舞者Hugo Marchand撞造型，均疊戴不同材質並鑲嵌單鑽的VOLT ONE項鍊，證明是男、女都能駕馭的設計。

▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）

▲LV VOLT ONE項鍊（左）91,000元，LV VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽手環428,000元。
 

各珠寶品牌也有不少跨越性別的款式，卡地亞（Cartier）源自1970年代的LOVE與Juste un Clou釘子手環堪稱經典中的經典；Tiffany & Co.的T系列也深受時尚男女喜愛，而此系列2014年首發的操刀設計者，正是Francesca Amfitheatrof。

▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE系列手環是經典之作，193,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany T系列18K金手環。（圖／翻攝Tiffany官網）
 

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Tiffany & Co., Cartier, 卡地亞
fashion.net

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