影后被LV 9萬字母項鍊燒到　與芭蕾首席男舞者撞同款

▲奧斯卡影后艾莉西亞薇坎德演繹LV Volt珠寶系列。（圖／LV提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

由LV（Louis Vuitton，路易威登）鐘錶暨珠寶藝術總監 Francesca Amfitheatrof創作的新珠寶LV VOLT系列，打出名人牌，邀奧斯卡影后艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand、畫家暨藝術家Sharon Alexie、大陸名模毛小星，詮釋縮寫字母L與V構成的時髦珠寶。

▲艾莉西亞薇坎德疊戴3條LV Volt項鍊。



▲巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand也擔任LV Volt廣告主角。



LV VOLT系列盡情翻玩L與V字母，共有5個子系列，可以是合而為一串成鍊結、亦可上下顛倒連成新圖騰，甚至構成華麗的網，擔任品牌大使的艾莉西亞薇坎德與芭蕾舞者Hugo Marchand撞造型，均疊戴不同材質並鑲嵌單鑽的VOLT ONE項鍊，證明是男、女都能駕馭的設計。

▲LV VOLT ONE項鍊（左）91,000元，LV VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽手環428,000元。



各珠寶品牌也有不少跨越性別的款式，卡地亞（Cartier）源自1970年代的LOVE與Juste un Clou釘子手環堪稱經典中的經典；Tiffany & Co.的T系列也深受時尚男女喜愛，而此系列2014年首發的操刀設計者，正是Francesca Amfitheatrof。

▲卡地亞LOVE系列手環是經典之作，193,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）



▲Tiffany T系列18K金手環。（圖／翻攝Tiffany官網）

