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任容萱10年洗臉大法養出零毛孔發光美肌　5步驟搞定清潔＋護膚

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▲▼任容萱10年洗臉大法養出零毛孔美肌。（圖／翻攝任容萱ＩＧ、小紅書）

▲任容萱除了擁有一頭飄逸長髮，肌膚更是細緻零毛孔讓人羨慕。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝任容萱IG、小紅書

女星任容萱自出道以來，憑著甜美臉蛋和清新氣質受到許多粉絲喜愛，除了一頭飄逸長髮深植人心，她那近乎0毛孔、彈潤發亮的好肌膚更讓人羨慕。最近也開始拍影片分享自己生活大小事的她，近日就公開了自己堅持了10年的洗臉小撇步，每天早上精簡護膚，用5個步驟清潔＋保養幫助養出水煮蛋美肌。

▲▼任容萱10年洗臉大法養出零毛孔美肌。（圖／翻攝任容萱ＩＧ、小紅書）

Step 1：冷水打濕肌膚

首先先用冷水潑洗把臉打濕，她也提到，如果是在氣溫非常寒冷的冬天時，可以用約25～30度的溫水。

Step 2：洗面乳搓揉起泡

選擇適合自己膚質的洗面乳，先在手掌上搓揉起泡，像她是中性偏乾的肌膚，就會選擇適合的洗面乳，防止肌膚過乾。

Step 3：洗臉＋按摩

她會在洗臉的同時按摩臉部，按摩方式就是將手指併攏，由內往外、由下往上輕輕向外畫圈圈，鼻子的部分則是上下搓洗，確認每個部位都有被洗到。

Step 4：冷水沖洗

洗完臉後，一樣是用冷水把洗面乳沖洗乾淨。

▲▼任容萱10年洗臉大法養出零毛孔美肌。（圖／翻攝任容萱ＩＧ、小紅書）

▲▼任容萱10年洗臉大法養出零毛孔美肌。（圖／翻攝任容萱ＩＧ、小紅書）

Step 5：減法護膚法

洗完臉後她會立刻擦上保養品，她有時還會用「減法」保養法，盡量精簡使用的護膚產品，只用不能缺少的化妝水和乳液。

首先化妝水，她會用輕拍按壓的方式幫助讓肌膚吸收，她也笑說這樣的方式可以幫助自己在清晨的時候更清醒一點，但記得不要太用力。接著第二個步驟，也是最後一步驟就是乳液，她會先取適量在手心上溫熱一下，再用按壓的方式輕壓上臉，按壓完她還會做個簡單的拉提按摩，「都是從內往外、往上的方式做拉提，額頭的部分也是，幫助對抗地心引力。」

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關鍵字：

保養, 護膚, 任容萱, 女星, 秘訣, 洗臉, 清潔, 步驟, 小撇步
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