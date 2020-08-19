心理學家：人的一生會遇到三個真愛，熬過「這階段」結婚率大增

▲對等的付出是成就成熟戀情的關鍵。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你談過幾次戀愛？心理學家指出，人的一生會有三段真愛，愛得死去活來、兩人黏TT都不算，若是分手但卻仍是忘不了他，這才算是真愛，但所謂真愛不見得會有結果，但卻能幫你累積往後戀愛的經驗值。

1. 第一段粉紅泡泡式戀愛

回憶一下初戀的情節，是不是將所有浪漫都投射在對方身上，世界只有彼此，只要一鬧分手就天崩地裂，彷彿世界不再運轉，總是幻想成為童話中女主角，遇到王子然後過幸福快樂的日子。

初戀雖美好，但不一定能走到最後，兩人都過於在意自身感受，當過了熱戀期，問題就會慢慢浮現，現實中的難題往往會打敗理想的戀愛童話。

2. 第二段勇往直前的戀愛

累積了一定的經驗值，再次投入戀愛你會更懂得關心對方的感受，學會給他想要的，不在一起的時間懂得精進自己，一旦愛上了就不想輕易放棄，即便是他猛踩你的底線，你還是再給他機會，你對這份感情用盡了全力。

愛一個人沒錯，但太用力愛人，忘了自己容易讓自己滿身傷痕，要了解一段成熟的愛情是雙向交流，習慣單方面付出，總有一天會累，即便再喜歡也會想放手。

3. 第三段成熟舒服的戀愛

年輕的時候，挑選另一半的條件大多是外貌和其他外在條件，到了一定的年紀，想要的對象是「相處舒服」的人，不需要太用力，兩人有一樣的目標，談一段簡單不費力的戀愛，懂得體諒、感謝，不會去踩對方的底線。

一段健康的戀愛，是不隱忍也不將就，從熱戀到磨合，即便是吵架也要懂得聆聽，設身處地為另一半著想，磨合不僅能更了解對方，同時能讓感情更上一階，熬過了這段，兩人結婚機率大增。

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