fb ig video ETtoday search mobile

心理學家：人的一生會遇到三個真愛，熬過「這階段」結婚率大增

>

▲▼ 心理學家：人的一生會遇到三個真愛 。（圖／Unsplash）

▲對等的付出是成就成熟戀情的關鍵。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你談過幾次戀愛？心理學家指出，人的一生會有三段真愛，愛得死去活來、兩人黏TT都不算，若是分手但卻仍是忘不了他，這才算是真愛，但所謂真愛不見得會有結果，但卻能幫你累積往後戀愛的經驗值。

▲▼ 心理學家：人的一生會遇到三個真愛 。（圖／Unsplash）

1. 第一段粉紅泡泡式戀愛

回憶一下初戀的情節，是不是將所有浪漫都投射在對方身上，世界只有彼此，只要一鬧分手就天崩地裂，彷彿世界不再運轉，總是幻想成為童話中女主角，遇到王子然後過幸福快樂的日子。

初戀雖美好，但不一定能走到最後，兩人都過於在意自身感受，當過了熱戀期，問題就會慢慢浮現，現實中的難題往往會打敗理想的戀愛童話。

▲▼ 心理學家：人的一生會遇到三個真愛 。（圖／Unsplash）

2. 第二段勇往直前的戀愛

累積了一定的經驗值，再次投入戀愛你會更懂得關心對方的感受，學會給他想要的，不在一起的時間懂得精進自己，一旦愛上了就不想輕易放棄，即便是他猛踩你的底線，你還是再給他機會，你對這份感情用盡了全力。

愛一個人沒錯，但太用力愛人，忘了自己容易讓自己滿身傷痕，要了解一段成熟的愛情是雙向交流，習慣單方面付出，總有一天會累，即便再喜歡也會想放手。

▲▼ 心理學家：人的一生會遇到三個真愛 。（圖／Unsplash）

3. 第三段成熟舒服的戀愛

年輕的時候，挑選另一半的條件大多是外貌和其他外在條件，到了一定的年紀，想要的對象是「相處舒服」的人，不需要太用力，兩人有一樣的目標，談一段簡單不費力的戀愛，懂得體諒、感謝，不會去踩對方的底線。

一段健康的戀愛，是不隱忍也不將就，從熱戀到磨合，即便是吵架也要懂得聆聽，設身處地為另一半著想，磨合不僅能更了解對方，同時能讓感情更上一階，熬過了這段，兩人結婚機率大增。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

戀愛, 愛情, 心理學家, 結婚
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

誠品下半年再關3間店！中壢SOGO撐到8／23　東湖熄燈倒數

誠品下半年再關3間店！中壢SOGO撐到8／23　東湖熄燈倒數

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦

韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦

被甜言蜜語欺騙「戀愛腦」星座Top 3！ 巨蟹腦補完美情人、雙魚耳根子軟 徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的 千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調 鬼門開！12生肖農曆七月運勢　屬雞小心丟失錢包手機、屬羊桃花在眼前 《鬼滅之刃》聯名再一發！GU推出禰豆子、鬼殺隊內褲也太害羞 347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面