日劇《長假》金句：「活著不用時時刻刻衝刺，低潮就當作放假」

▲再看一次經典日劇，給人更多啟示。（圖／翻攝自八大電視官網，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

八大戲劇台自上周播出經典日劇《長假》，給大家滿滿的回憶殺，劇中木村拓哉和山口智子兩人在最低潮時相遇，兩人相知相惜，譜出一段美好結局的姊弟戀，描述著當生活不順遂時，就當作放一個長假，鼓勵之後再重新出發，劇中幾個台詞發人深省，若你也身在低潮，絕對會被鼓勵到。

1.

人生不如意的時候，是上帝給的長假，這個時候應該好好享受假期。突然有一天假期結束，時來運轉，人生才是真正開始了

2.生命不必每時每刻都要衝刺，低潮時，就當是放一個悠長假期。

3.在自己什麼都做不好的時候，就當是上天賜給的一個長假，不要勉強，不要焦躁，更不要無謂的努力，將身心付諸於自然，不久一定會好起來的，現在回想起來，和他度過的幾個月，正是我疲憊於人生之時上天所賜給的，一段小小的閒暇吧。

3.正因有黑暗的天空我們才能看見閃爍的星星，黑暗的存在價值就是為了襯托出星星的光芒。也許我們是為了星星的閃耀而存在的黑暗吧。

4.戀愛完全只是時機的問題，timing only。時機一來便要急起直追，此後才能氣息相合，一旦錯過了時機，往後一生都很難得到這種機會。

5.配角是照不到聚光燈的，身為配角，不是攝影機追逐的對象，這是鐵則。

6“但是啊，只要有人邀我，我通常都會答應的。這麼一來，還總會意外地遇到好事。”

“你說的好事是指什麼？”

“都不是什麼大不了的事情啦，比如在回家的路上，嗯..看到了美麗的夕陽之類的。嘛..差不多就這樣吧。不過，總比在家昏睡好。”